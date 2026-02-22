Українська правда
Ми б виграли медаль: Гераскевич – про дискваліфікацію на Іграх-2026

Сергій Шаховець — 22 лютого 2026, 21:18
Владислав Гераскевич
Instagram Владислава Гераскевича

Скелетоніст Владислав Гераскевич проаналізував виступ збірної України на Олімпійських іграх 2026.

Слова 27-річного спортсмена цитує Суспільне Спорт.

Владислав зізнався, що розраховував завоювати медаль для України, але несправедлива дискваліфікація позбавила його шансу поборотися за нагороду.

"Ми не здобули ту медаль, на яку працювали багато років. І з огляду на результати змагань я щиро вірю, що ми б її здобули. Тому не зовсім ця критика має підстави: говорять, що Україна не має медалей, але ми б її здобули. Але важко здобувати медалі, коли тебе безпідставно дискваліфікують зі змагань", – сказав Гераскевич.

На думку Владислава, він зумів привернути увагу всього світу до України, а це значно важливіше за медаль.

"Мені дуже приємно, що саме ці Олімпійські ігри стали причиною об'єднання навколо України. Я вважаю, що наразі це найважливіше за будь-які медалі. Нам вдалось попри всі заборони і дискваліфікацію вшанувати спортсменів. Про них зараз пише вся світова преса — це дуже важливо. Ми також мали змогу побачити коментарі рідних та близьких спортсменів, зображених на шоломі, і тільки заради цього вже варто було пережити все те, що відбулося", – додав Гераскевич.

Нагадаємо, що МОК відсторонив Гераскевича від Ігор-2026 через "шолом пам'яті", на якому зображені загиблі українські спортсмени, яких убила Росія.

Українська сторона оскаржила рішення МОК у Спортивному арбітражному суді. Однак CAS відхилив позов Гераскевича, залишивши дискваліфікацію в силі.

