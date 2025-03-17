Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Лижі

Повідомлення непристойного характеру: 65-річний чоловік сталкерить за бронзовою призеркою ОІ-2022

Руслан Травкін — 17 березня 2025, 15:49
Повідомлення непристойного характеру: 65-річний чоловік сталкерить за бронзовою призеркою ОІ-2022
Фріда Карлссон
Instagram fridakarlsson

65-річного чоловіка звинувачують у незаконному переслідуванні зіркової шведської лижниці Фріди Карлссон.

Про це пише Aftonbladet.se.

Джерело повідомляє, що чоловік нібито надіслав понад 200 текстових повідомлень "образливого змісту", а також перебував поруч із будинком зірки спорту.

Зазначимо, що восени обвинуваченому вручили наказ про заборону контактувати з нею, але Фріда повідомила слідчим, що чоловік порушив ці умови. Підорзюваний свою провину заперечує.

25-річна Фріда Карлссон досягла успіху на чемпіонаті світу з лижного спорту в Тронхеймі тиждень тому, коли вона виграла перше в кар'єрі золото на дистанції 50 км. На Олімпійських іграх 2022 року вона стала бронзовою призеркою в естафеті 4 по 5 км.  

кримінал Лижі лижний спорт Фріда Карлссон

Фріда Карлссон

Лижні гонки. Карлссон – чемпіонка світу в марафоні
Лижні гонки. Шведки виграли у Норвегії драматичну битву за золото ЧС в естафеті
Лижні гонки. Андерссон завоювала друге золото на ЧС-2025, Олех не стартувала
Лижні гонки. Переможний дубль шведок у масстарті в Ле-Русс
Ряд зірок збірної Швеції пропустить Тур де Скі

Останні новини