Воно впливає для всіх однаково: тренер збірної України – про перенесені змагання в лижній акробатиці на Олімпіаді-2026

Головний тренер збірної України з лижної акробати Енвер Аблаєв прокоментував скасування кваліфікаційних змагань, що мали відбутися у вівторок, 17 лютого, заявши, що зміна графіку є рівною умовою для всіх учасників Ігор.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Воно впливає для всіх однаково. Звичайно, всі чекали сьогодні змагань, усі були налаштовані, щоб відпрацювати.. Як дівчата відреагували? Нібито добре. Казали, що було б добре сьогодні відзмагатися і вже розуміти, чи пройшли вони далі, чи ні".

Аблаєв також повідомив, що розглядалася можливість проведення кваліфікації за один стрибок замість двох, проте українська сторона разом наполягла на повноцінному форматі.

"Чи розглядалися варіанти лише по одному стрибку у кваліфікації? Розглядався, але ми відмовилися. Була пропозиція, але ми сказати ні, треба два. Всі іноземні команди хотіли сьогодні проводити змагання".

Зазначимо, через несприятливі погодні умови старти перенесено на 18 лютого (жінки) та 19 лютого (чоловіки).

Читайте також : Детальний розклад виступу українських спортсменів на Олімпійських іграх-2026

Україну в лижній акробатиці представлять вісім спортсменів: Оксана Яцюк, Ангеліна Брикіна, Неллі Попович, Діана Яблонська, Ян Гаврюк, Олександр Окіпнюк, Максим Кузнецов та Дмитро Котовський.