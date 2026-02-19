Українська правда
"Це кам’яний вік": Еберг розкритикувала МОК через відсутність призових на Олімпійських іграх

Микола Літвінов — 19 лютого 2026, 20:11
Ельвіра Еберг
Getty Images

Шведська біатлоністка Ельвіра Еберг висловила невдоволення принципами Міжнародного олімпійського комітету через політику призових для спортсменів на Олімпійських іграх.

Її слова передає Expressen.

"Я вважаю, що це дуже погано. Ми їдемо на Олімпійські ігри, але навіть не можемо показати наших спонсорів. Я їду на Олімпійські ігри більше як рекламне обличчя, але все одно є ризик, що я зазнаю збитків. Я не зароблю жодної крони, якщо не матиму дуже вигідних угод зі своїми спонсорами. А там важливі лише медалі".

Ельвіра Еберг вважає, що принципи МОК застаріли.

"Залишається думка, що Олімпійські ігри були для аматорів, але це кам'яний вік. Зараз ти їдеш туди і тебе використовують. Без нас, спортсменів, Олімпійських ігор не було б. Але, незважаючи на те, що це моя робота, я нічого на цьому не заробляю".

МОК надав свою відповідь на невдоволення шведської біатлоністки, заявивши, що олімпійські цінності полягають у підтримці всього спортивного руху, а не окремих індивідиумів.

"В першу чергу Олімпійські ігри повинні бути про честь, спільноту та представлення своєї країни, а не про фінансову винагороду. Ми бачимо свою роль у реінвестуванні доходів від Олімпійських ігор у весь спортивний рух, а не у виплатах окремим спортсменам. Крім того, ми хочемо зберегти олімпійську традицію та уникнути системи, яка може створити несправедливість або відвернути увагу від олімпійських цінностей".

Нагадаємо, що 26-річна Ельвіра є олімпійською чемпіонкою Пекіна-2022 в естафеті 4Х6, а вчора, 18 лютого, Еберг у складі команди Швеції здобула "срібло" в жіночій естафеті на цьогорічних Олімпійських іграх. 

Біатлон у сезоні 2025/26: календар гонок Кубку світу та Олімпійських ігор
