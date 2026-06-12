Мексиканці носять корейців на руках і цілують журналістів: на ЧС-2026 спалахнула неочікувана дружба

Чемпіонат світу-2026 лише розпочався, а одна з найтепліших історій турніру вже підкорила соціальні мережі. Головними героями цього разу стали вболівальники Мексики та Південної Кореї, які влаштували справжнє міжнародне свято просто біля стадіону.

Причина такої любові мексиканців до корейців має свою історію. Усе тягнеться ще з чемпіонату світу 2018 року, коли збірна Південної Кореї сенсаційно перемогла Німеччину з рахунком 2:0.

Саме той результат дозволив мексиканцям пробитися до плейоф, і відтоді корейські фанати стали для них майже національними героями. Схоже, за вісім років у Мексиці про цей подарунок так і не забули.

У мережі масово поширюються відео, на яких місцеві вболівальники зустрічають гостей із Південної Кореї як справжніх знаменитостей. Їх обіймають, носять на руках, скандують слова подяки та запрошують разом святкувати футбольне свято.

Особливо вірусним став епізод за участю південнокорейського журналіста. Під час прямого ефіру до нього раптом підійшла незнайома мексиканка та поцілувала його просто перед камерою. Судячи з реакції чоловіка, такого розвитку подій він точно не очікував.

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Втім, на цьому пригоди не закінчилися. Ще одна кумедна історія сталася біля входу на стадіон, коли групі корейських уболівальників не дозволили пронести всередину пляшку текіли.

Замість того щоб викидати напій, фанати вирішили допити його просто на вулиці. Довго залишатися наодинці їм не довелося.

Помітивши ситуацію, мексиканські вболівальники швидко приєдналися до імпровізованої вечірки. За кілька хвилин навколо пляшки вже зібралася міжнародна компанія, яка разом святкувала старт турніру.

Нагадаємо, чемпіонат світу-2026 з футболу проходить з 11 червня до 19 липня. Вперше в історії турнір прийматимуть три країни – США, Мексика та Канада.

Усе про ЧС, а саме розклад, трансляції та результати матчів, ви можете дізнатися у нашому матеріалі.

Раніше повідомлялося, що корейські журналісти потрапили у гучний скандал через образи на адресу лідера збірної.