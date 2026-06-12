30 секунд гробової тиші в прямому ефірі: легенди футболу не змогли пояснити провал ПАР на старті ЧС-2026

Старт чемпіонату світу-2026 став справжнім ударом для вболівальників збірної Південно-Африканської Республіки. Поразка від господарів турніру мексиканців із рахунком 0:2 сама по собі не виглядала катастрофою. Проте те, як саме програли "Бафана Бафана", викликало серйозне розчарування серед фанатів і футбольних експертів.

Найкраще настрій усієї країни передала реакція легенд південноафриканського футболу Бенні Маккарті, Квінтона Форчуна та Аарона Мокоени.

Після фінального свистка телеведучий у студії поставив колишнім футболістам просте запитання:

"Що пішло не так?"

У відповідь глядачі побачили те, чого навряд чи очікували. Троє експертів просто замовкли. І ця незручна пауза тривала майже 30 секунд.

Ведучий лише посміхався, спостерігаючи за реакцією своїх гостей, а відео швидко розлетілося соціальними мережами та стало одним із найбільш обговорюваних моментів старту мундіалю.

Причини такого шоку цілком зрозумілі. ПАР не лише поступилася Мексиці, а й завершувала матч удев'ятьох після двох вилучень. Команда припустилася великої кількості помилок, а її гра в атаці залишила більше запитань, ніж відповідей.

Попереду на південноафриканців чекають зустрічі зі збірними Південної Кореї та Чехії. Більше того, корейці вже продемонстрували свою силу, обігравши чехів із рахунком 2:1 у першому турі.

Нагадаємо, чемпіонат світу-2026 з футболу проходить з 11 червня до 19 липня. Вперше в історії турнір прийматимуть три країни – США, Мексика та Канада.

Усе про ЧС, а саме розклад, трансляції та результати матчів, ви можете дізнатися у нашому матеріалі.

Раніше повідомлялося, що американська трансляція матчу між Мексикою та ПАР стала мемом у соцмережах через кумедні пояснення подій на полі.