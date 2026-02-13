Підручний – про спринт: Емоції не лише через Олімпіаду, але й через МОК

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний оцінив свій виступ у спринті на Олімпіаді-2026. Спортсмена переповнювали емоції через несправедливе рішення МОК стосовно Владислава Гераскевича.

Про це біатлоніст розповів в інтерв'ю Суспільне Спорт.

Дмитро залишився незадоволений своїм виступом, адже допустив два промахи.

"Хід був досить хороший, але на стрільбі до кінця не впорався. По одному промаху для такої гонки – багато. Бачимо, що всі теж помиляються. Тут завжди важко стріляється, плюс емоції Олімпіади дають про себе знати. Треба з ними справлятися, але, на жаль, не вдалося себе до кінця реалізувати", – сказав Підручний.

Дмитро не міг оминути тему з дискваліфікацією Гераскевича, адже несправедливе рішення МОК позначилося на загальному емоційному стані спортсмена.

"Думок багато, але намагаєшся концентруватися та робити все правильно. Але допускаються помилки. Емоції не лише через Олімпіаду і що треба боротися за найвищі позиції, але й через МОК, через несправедливість. Лобіювання російських інтересів – МОК потребує очищення від російських грошей", – зауважив Підручний.

Нагадаємо, що переможцем спринтерської гонки став француз Кантен Фійон Має. Серед українців найкраще виступили Віталій Мандзин (24-те місце) і Дмитро Підручний (27-ме місце).

Зазначимо, що в гонці переслідування, яка відбудеться в неділю, 15 лютого, біатлоністи стартуватимуть згідно з позиціями, які вони посіли у спринті. Право виступити в "персюті" отримають 60 кращих атлетів.