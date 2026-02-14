Українська правда
На останньому колі – це жах: Дмитренко прокоментувала свій виступ у спринті на Олімпійських іграх-2026

Олексій Мурзак — 14 лютого 2026, 17:33
Христина Дмитренко
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Українська біатлоністка Христина Дмитренко прокоментувала свій виступ у спринтерській гонці на Олімпійських іграх-2026, зазначивши, що все зіпсувало останнє коло.

Про це вона сказала у коментарі Tribuna.com.

"Які емоції від гонки? Не знаю, якось поки важкувато відповісти, бо все зіпсувало останнє коло. Я себе нормально почувала, але на останньому колі – це жах. Та взагалі по самопочуттю… На таких зубах працювалося.

Чи може це бути внаслідок хвороби, яку я перенесла перед Іграми? Я вважаю, що так. Перед хворобою я себе дуже класно проявляла себе на повторних тренуваннях. І по відчуттях я себе дуже класно почувала. Сьогодні стартанули дуже класно, теж себе почувала добре. Думали: "Ну, сьогодні щось може бути". А я потім розмазалася", – зазначила Христина.

Нагадаємо, Дмитренко з одним промахом показала 54-й результат.

Слідкуйте за текстовою трансляцією восьмого змагального дня на Олімпійських іграх-2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.

