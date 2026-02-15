Українська правда
Я дальтонік: голкіпер збірної США здивував заявою після пропущеної шайби з центру майданчика

Руслан Травкін — 15 лютого 2026, 13:52
Я дальтонік: голкіпер збірної США здивував заявою після пропущеної шайби з центру майданчика
Джеремі Свейман
Instagram

Голкіпер збірної США Джеремі Свейман після матчу з Данією (6:3) на Олімпійських іграх визнав, що є дальтоніком, але причиною пропущеної шайби з центру льодового майданчика вважає інші чинники.

Слова воротаря Бостон Брюїнз цитує пресслужба НХЛ.

"Я втратив шайбу з поля зору, вона йшла на ідеальній висоті для влучення у ворота. Звичайно, хотілося б переграти цей момент, але на такому рівні треба зберігати спокій і думати про наступний кидок. Я дуже пишаюся командою – хлопці підтримали мене та зробили свою роботу", – сказав він.

Репортери натякнули, що причиною могло стати те, що шайба летіла на рівні борту чорного кольору, але Свейман додав, що має дальтонізм, тому справа не в цьому.

"Справа не в темному забарвленні бортів. Я дальтонік, мені все одно (сміється). З цим доводиться стикатися всім воротарям, у НХЛ ми щовечора граємо на різних аренах, тож це просто ще один виклик", – зізнався Джеремі.

27-річний голкіпер дебютував на Олімпіаді. Разом зі збірною США минулого року він став чемпіоном світу. На світовій першості він відіграв 7 матчів і пропустив 12 шайб, відбиваючи 92,1% кидків. У грі проти Данії він загалом пропустив тричі з 21 кидка.

Хокеїст з 2021-го виступає за Бостон. Саме цей клуб обрав його на драфті.

Фото Під час матчу США – Данія на трибунах уболівальники дістали прапор Гренландії
