Під час матчу США – Данія на трибунах уболівальники дістали прапор Гренландії

Руслан Травкін — 14 лютого 2026, 23:36
Під час матчу США – Данія на трибунах уболівальники дістали прапор Гренландії

У ці хвилини триває матч другого туру групи C США – Данія хокейного турніру на Олімпійських іграх 2026.

На трибунах фанати Данії демонстрували прапор Гренландії.

Камери вихоплювали цю подію після голів данців у ворота американців.

Наразі після 30 хвилин гри рахунок 2:2. Після завершення поєдинку ми оновимо інформацію

Передісторія: Дональ Трамп після приходу до Білого Дому в січня 2025 року зробив кілька гучних заяв щодо зовнішньої політики США.

Хотів зробити Канаду 51-м штатом, почав "тарифні війни", а також хотів, щоб Гренландія стала 52-м штатом, оскільки саме збройні сили США зможуть захистити острів.

Це викликало хвилю обурень серед європейських політиків, особливо данських. Гренландія є автономною частиною Данії.

Хоча острів географічно відноситься до Північної Америки, політично він пов'язаний із Європою. Гренландія має широке самоврядування (з 2009 року), власний парламент та уряд, але Данія зберігає контроль над зовнішньою політикою, обороною та безпекою.

Данію на Олімпійських іграх представляють біатлоністка Укалек Астрі Слаттемарк та її брат Сондре. Спортсменка незадовго до старту Ігор була стурбована "войовничими намірами" Трампа. 

