Це спустошує, – Джакомель повідомив, чому зійшов з дистанції в масстарті на ОІ-2026

Денис Іваненко — 21 лютого 2026, 12:05
Це спустошує, – Джакомель повідомив, чому зійшов з дистанції в масстарті на ОІ-2026
Томмазо Джакомель
Getty Images

Зірковий біатлоніст Томмазо Джакомель розповів, чому несподівано знявся з останньої чоловічої гонки Олімпіади-2026, коли перебував у статусі лідера після двох вогневих рубежів у масстарті.

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

Італієць заявив, що намагався залишитись на трасі, але зрозумів, що не зможе цього зробити через стан здоров'я, який погіршився в одну мить. Він відчув різкий біль у боці, який заважав диханню, що змусило зійти з дистанції.

"Я в порядку – якщо можна так сказати, коли тобі доводиться зійти з дистанції, лідируючи в олімпійській гонці… Одразу після другої стрільби лежачи моє тіло чомусь перестало працювати належним чином: мені стало дуже важко дихати та рухатися, тому я був змушений зупинитися. Це найгірше відчуття, яке я коли-небудь переживав у своєму житті. Я намагався їхати дуже повільно в першій частині третього кола, але моє тіло просто не дозволяло мені продовжувати рух. Зараз у моїй голові стільки всього… розпач, злість, розчарування…

Це спустошує. Спустошує необхідність зупинитися, але я нічого не міг вдіяти проти власного тіла. Це зовсім не той фінал Ігор, на який я сподівався, але я ніколи не здамся. Чотири роки пролетять швидко, і я спробую знову у Франції на Олімпіаді-2030. Найближчими днями я пройду медичне обстеження, щоб з'ясувати, що пішло не так. Я триматиму вас у курсі. Дякую за вашу величезну підтримку", – написав Джакомель.

Нагадаємо, що переможцем масстарту став норвежець Йоганнес Дале-Шевдаль, який безпомилково відпрацював на всіх чотирьох вогневих рубежах. Найкраще з українців виступив Віталій Мандзин – десята сходинка.

Слідкуйте за текстовою трансляцією 15-го змагального дня на Олімпійських іграх-2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.

Мандзин підбив підсумки своїх виступів на ОІ-2026
