Лідер збірної Італії пропустить етап Кубку світу через проблеми з серцем

Зірковий італійський біатлоніст Томмазо Джакомель пропустить сьомий етап Кубку світу в фінському Контіолахті.

Про це повідомила пресслужба Федерації зимових видів спорту Італії (FISI), яка опублікувала оновлену інформацію щодо стану здоров'я спортсмена.

Після сходу з масстарту на Олімпіаді-2026 Джакомель пройшов ряд обстежень у Мілані, у нього виявили порушення електропровідності в передсердях. Спортсмену успішно провели абляцію.

Томмазо випишуть із лікарні в четвер, 26 лютого. Через два тижні він пройде нові обстеження, за підсумками яких лікарі можуть дозволити йому повернутися до тренувань і змагань.

Таким чином, Джакомель точно пропустить сьомий етап Кубку світу в фінському Контіолахті (5 – 8 березня), його виступи в Отепя (12 – 15 березня) та Осло (19 – 22 березня) також під питанням.

На даний момент Джакомель посідає 2 місце в загальному заліку Кубку світу, відстаючи на 37 очок від Еріка Перро. Вочевидь, із боротьби за Великий кришталевий глобус 25-річний італієць випадає.