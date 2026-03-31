Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Відомий біатлоніст розповів про відновлення після операції на серці

Денис Шаховець — 31 березня 2026, 11:00
Томмазо Джакомель
Dmytro Yevenko

Зірковий італійський біатлоніст Томазо Джакомель розповів, як відновлюється після операції на серці й проводить тренування.

25-річного спортсмена цитує Corriere dello Sport.

"Катаюся на велосипеді, фізично почуваюся добре, ніби нічого й не сталося. Лікарі одразу сказали, що зроблять усе можливе, щоб я зміг повернутися до змагань. Це мене заспокоїло.
Мої батьки та моя дівчина допомогли мені зрозуміти, що здоров'я важливіше за гонки. Я хотів лише змагатися, але зрештою зрозумів і оцінив їхні слова", – розповів атлет.

Зазначимо, що Томазо Джакомель був одним з лідерів сезону 2025/2026 і претендував на здобуття Великого кришталевого глобусу. Але останні етапи Кубку світу пропустив через проблеми зі здоров'ямНатомість відвідав останній етап Кубку світу в Норвегії в якості глядача.

Нагадаємо, раніше другу операцію на серці переніс український біатлоніст Степан Кінаш.

Останні новини