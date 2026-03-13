Українська правда
Це чистий сайдквест: Хільченко – про дебют на Паралімпіаді-2026

Сергій Шаховець — 13 березня 2026, 09:29
Владислав Хільченко
vlad_khilchenko/instagram

Український тревел-блогер Владислав Хільченко висловився про дебют на зимових Паралімпійських іграх 2026.

Слова спортсмена цитує Суспільне Спорт.

Лише торік Владислав вперше взяв участь у змаганнях з парасноубордингу, а вже за кілька місяців здобув ліцензію на Паралімпіаду-2026.

"Це чистий сайдквест (додаткова місія у відеоіграх – ред.). Торік в Україні вперше стали проводити внутрішні чемпіонати з парасноубордингу на більш офіційному рівні. Мене запросили, я проїхався і на цей сезон мені запропонували взяти участь у змаганнях у Нідерландах, щоб отримати міжнародну класифікацію", – розповів Хільченко.

На Паралімпійських іграх популярний тревел-блогер дебютував у сноуборд-кросі (клас SB-UL – для спортсменів з порушеннями верхніх кінцівок).

"Це насправді найбільша спортивна подія, в якій мені доводилося брати участь. Хоча не те щоб у мене було багато спорту в житті. Дуже класна атмосфера серед райдерів – принаймні в парасноуборді", – сказав Хільченко.

Нагадаємо, що Хільченко не зміг подолати кваліфікацію, посівши останнє четверте місце у своїй групі.

Наступний виступ Владислава на Паралімпіаді-2026 відбудеться у п'ятницю, 13 березня. Українець візьме участь у змаганнях з банкед слалому. Початок – о 10:00 за київським часом.

Зазначимо, що Хільченко прийшов у параспорт після важкої ДТП: у червні 2016 року під час ранкового велосипедного тренування його збив автомобіль, внаслідок чого лікарям довелося ампутувати йому ліву руку.

До травми він займався американським футболом та виступав за команду харківських Атлантів. Нині Хільченко є автором і ведучим тревел-шоу "Однією Правою" на YouTube, де має близько 380 тисяч підписників.

Слідкуйте за текстовою трансляцією сьомого змагального дня на Паралімпійських іграх 2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.

