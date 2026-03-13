Українець Хільченко посів 19 місце у першій спробі банкед слалому на Паралімпіаді-2026

На зимових Паралімпійських іграх-2026 у Мілані відбувся перший заїзд змагань з банкед слалому (клас SB-UL – для спортсменів з порушеннями верхніх кінцівок), у яких виступив представник України Владислав Хільченко.

Харків'янин у першій спробі фіналу Паралімпіади-2026 у банкед слаломі проїхав за 1:13.32, посівши 19 місце.

Друга спроба змагань у цій дисципліні відбудеться о 13:22. Загалом у першому заїзді взяв участь 21 параатлет. Найкращий час показав італієць Якопо Лукіні, який проїхав дистанцію за 56.28.

Ще два учасники першого заїзду були дискваліфіковані та вибули з боротьби.

Парасноуборд. Чоловіки. Банкед слалом. Клас SB-UL. 1-й заїзд

1. Якопо Лукіні (Італія) 56.28

2. Цзян Цзихао (Китай) 57.03

3. Арон Фарні (Швейцарія) 57.17

...

19. Владислав Хільченко (Україна) 1:13.32

Нагадаємо, що український тревел-блогер Владислав Хількевич напередодні дебютував на Паралімпійських іграх 2026 у змаганнях зі сноуборд-кросу. Український спортсмен посів останнє місце у своїй групі та не зумів кваліфікуватися до наступної стадії змагань.

Зазначимо, що Хільченко прийшов у параспорт після важкої ДТП: у червні 2016 року під час ранкового велосипедного тренування його збив автомобіль, внаслідок чого лікарям довелося ампутувати йому ліву руку.

До травми він займався американським футболом та виступав за команду харківських Атлантів. Нині Хільченко є автором і ведучим тревел-шоу "Однією Правою" на YouTube, де має близько 380 тисяч підписників.

Розклад медальних стартів сьомого змагального дня Паралімпіади-2026, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.