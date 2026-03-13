Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Українець Хільченко посів 19 місце у першій спробі банкед слалому на Паралімпіаді-2026

Сергій Шаховець — 13 березня 2026, 10:46
Українець Хільченко посів 19 місце у першій спробі банкед слалому на Паралімпіаді-2026
Владислав Хільченко
vlad_khilchenko/instagram

На зимових Паралімпійських іграх-2026 у Мілані відбувся перший заїзд змагань з банкед слалому (клас SB-UL – для спортсменів з порушеннями верхніх кінцівок), у яких виступив представник України Владислав Хільченко.

Харків'янин у першій спробі фіналу Паралімпіади-2026 у банкед слаломі проїхав за 1:13.32, посівши 19 місце.

Друга спроба змагань у цій дисципліні відбудеться о 13:22. Загалом у першому заїзді взяв участь 21 параатлет. Найкращий час показав італієць Якопо Лукіні, який проїхав дистанцію за 56.28.

Ще два учасники першого заїзду були дискваліфіковані та вибули з боротьби.

Парасноуборд. Чоловіки. Банкед слалом. Клас SB-UL. 1-й заїзд

  • 1. Якопо Лукіні (Італія) 56.28
  • 2. Цзян Цзихао (Китай) 57.03
  • 3. Арон Фарні (Швейцарія) 57.17
  • ...
  • 19. Владислав Хільченко (Україна) 1:13.32

Нагадаємо, що український тревел-блогер Владислав Хількевич напередодні дебютував на Паралімпійських іграх 2026 у змаганнях зі сноуборд-кросу. Український спортсмен посів останнє місце у своїй групі та не зумів кваліфікуватися до наступної стадії змагань.

Зазначимо, що Хільченко прийшов у параспорт після важкої ДТП: у червні 2016 року під час ранкового велосипедного тренування його збив автомобіль, внаслідок чого лікарям довелося ампутувати йому ліву руку.

До травми він займався американським футболом та виступав за команду харківських Атлантів. Нині Хільченко є автором і ведучим тревел-шоу "Однією Правою" на YouTube, де має близько 380 тисяч підписників.

Розклад медальних стартів сьомого змагального дня Паралімпіади-2026, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Паралімпійські ігри Сноубординг Паралімпіада-2026

Сноубординг

Це чистий сайдквест: Хільченко – про дебют на Паралімпіаді-2026
Українські сноубордисти здобули дві медалі на етапі Кубку Європи
Лучкін здобув третю медаль на юніорському чемпіонаті світу зі сноубордингу
Отримала численні переломи: 16-річну учасницю Олімпійських ігор збив п'яний турист
Український сноубордист здобув другу медаль на юніорському ЧС

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік