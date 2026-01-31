Чемпіонка світу зі скелетону подала апеляцію до CAS в останній надії на участь в Олімпійських іграх

Американська скелетоністка Кеті Юлендер звернулася до Спортивного арбітражного суду (CAS) з вимогою переглянути дії канадської федерації, які коштували їй ліцензії на Олімпійські ігри-2026.

Про це повідомляє Reuters.

"Пані Улендер просить CAS визначити, чи рішення BCS про відкликання чотирьох своїх спортсменів з Кубку Північної Америки IBSF 11 січня 2026 року порушувало Кодекс Олімпійського руху щодо запобігання маніпуляціям у змаганнях, а також чи тренери BCS порушили Кодекс поведінки IBSF", – йдеться в заяві CAS.

Інцидент стався 11 січня під час етапу Кубку Північної Америки в Лейк-Плесіді. Федерація бобслею та скелетону Канади (BCS) зняла зі змагань чотирьох своїх атлетів.

Це призвело до скорочення кількості учасників, що автоматично зменшило кількість рейтингових очок, які розігрувалися в гонці. В результаті дворазова чемпіонка світу недорахувалася балів, необхідних для участі в Олімпіаді.

Юлендер стверджує, що дії канадців були навмисними, щоб не дати американським спортсменам наздогнати їх у рейтингу олімпійської кваліфікації. Спортсменка вимагає нарахувати їй повні рейтингові очки за ту гонку.

За даними The Guardian, Юлендер також стверджує, що ініціатором цієї схеми став головний тренер збірної Канади Джо Чеккіні, який особисто зізнався їй у скоєному, попри їхню 20-річну дружбу.

За словами американки, наставник пояснив свої дії бажанням "усунути будь-які ризики" непотрапляння на Олімпіаду канадки Джейн Ченнел.

Канадська сторона пояснювала зняття спортсменів міркуваннями безпеки. Міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) вже розслідувала цей епізод і два тижні тому виправдала канадську федерацію, не знайшовши в її діях порушень. Проте Юлендер сподівається, що CAS змінить цей вердикт.

У доробку американки шість медалей чемпіонатів світу, серед яких два золота. Попри статус дворазової чемпіонки світу, олімпійський п'єдестал залишається для неї недосяжним: її найкращим результатом на Іграх стало 4-те місце в Сочі у 2014 році.

Нагадаємо, що нещодавно спеціальна палата CAS відхилила апеляцію російського лижника Олександра Большунова проти Міжнародної федерації лижного спорту та сноубордингу (FIS).