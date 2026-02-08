Він ще у минулому сезоні почав прогресувати: Бєлова – про дебют Мандзина на Олімпіаді
Старша тренерка чоловічої збірної України з біатлону Надія Бєлова оцінила готовність Віталія Мандзина до Олімпіади-2026.
Її слова передає Суспільне Спорт.
Біатлоніст підійшов до ігор у статусі лідера національної команди – він набрав найбільшу кількість очок у загальному заліку Кубку світу серед усіх українців – 177 та посідає 27-ме місце.
22-річний атлет дебютує на Іграх у змішаній естафеті.
"У Мандзина дуже хороший сезон. Він ще у минулому сезоні почав прогресувати і цього року теж. Можливо, цього року у нього не вийшло потрапити в десятку, але він був стабільний та демонстрував і швидкість хорошу, і стрільбу.
Не завжди теж у гонках виходило з лижами. Не можу сказати, що це лише лижі впливали. Він – молодий спортсмен, хоча й талановитий, але втома десь накопичувалася саме моральна. Фізично навіть у масстарті Нового Места почувався добре, не дуже був задоволений лижами", – розповіла Бєлова.
Зазначимо, що змішана естафета розпочнеться 8 лютого о 15:05 за київським часом. Вона стане першою з 11 біатлонних гонок на турнірі.
Останній старт у цьому виді спорту відбудеться 21 лютого. Ним стане жіночий масстарт.
Нагадаємо, що нашу збірну на Олімпіаді представить 46 спортсменів. Найбільше представництво буде саме в біатлоні та санному спорті – по десять атлетів.