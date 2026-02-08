Він ще у минулому сезоні почав прогресувати: Бєлова – про дебют Мандзина на Олімпіаді

Старша тренерка чоловічої збірної України з біатлону Надія Бєлова оцінила готовність Віталія Мандзина до Олімпіади-2026.

Її слова передає Суспільне Спорт.

Біатлоніст підійшов до ігор у статусі лідера національної команди – він набрав найбільшу кількість очок у загальному заліку Кубку світу серед усіх українців – 177 та посідає 27-ме місце.

22-річний атлет дебютує на Іграх у змішаній естафеті.

"У Мандзина дуже хороший сезон. Він ще у минулому сезоні почав прогресувати і цього року теж. Можливо, цього року у нього не вийшло потрапити в десятку, але він був стабільний та демонстрував і швидкість хорошу, і стрільбу.

Не завжди теж у гонках виходило з лижами. Не можу сказати, що це лише лижі впливали. Він – молодий спортсмен, хоча й талановитий, але втома десь накопичувалася саме моральна. Фізично навіть у масстарті Нового Места почувався добре, не дуже був задоволений лижами", – розповіла Бєлова.