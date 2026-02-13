Найскладніша гонка в сезоні, – Борковський оцінив дебют на Олімпіаді-2026

Український біатлоніст Богдан Борковський оцінив свою дебютну гонку на Олімпійських іграх 2026.

Слова 21-річного спортсмена цитує Tribuna.com.

"Емоції досить різні. Приємно, що я перебуваю тут і маю змогу стартувати, але все ж таки були проблеми і зі стрільбою, і з ходом. Дуже було складно. Якщо чесно сказати, то я ледве доніс себе до фінішу. Можливо, висота так на мене впливає, чи не зовсім добре готовий. Треба буде розібратися і покращити", – сказав Борковський.

Богдан відмітив складність траси в італійському Антхольц-Антерсельві, назвавши її найскладнішою в сезоні.

"На тренуваннях наче почувався краще. Все ж таки досить складна траса, досить складна висота. На цій висоті я ще не змагався, на цій трасі також. Було зовсім непросто – можна сказати, найскладніша гонка в сезоні була", – розповів Борковський.

Нагадаємо, що Богдан Борковський дебютував на Олімпійських іграх в спринтерській гонці, де посів 63 місце. До тридцятки кращих потрапили Віталій Мандзин та Дмитро Підручний.

Наступна чоловіча гонка на Іграх-2026 відбудеться у неділю, 15 лютого. У персьюті змагатимуться 60 біатлоністів, які показали найкращий результат у спринті.