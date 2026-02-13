Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Найскладніша гонка в сезоні, – Борковський оцінив дебют на Олімпіаді-2026

Сергій Шаховець — 13 лютого 2026, 19:10
Найскладніша гонка в сезоні, – Борковський оцінив дебют на Олімпіаді-2026
Богдан Борковський
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Український біатлоніст Богдан Борковський оцінив свою дебютну гонку на Олімпійських іграх 2026.

Слова 21-річного спортсмена цитує Tribuna.com.

"Емоції досить різні. Приємно, що я перебуваю тут і маю змогу стартувати, але все ж таки були проблеми і зі стрільбою, і з ходом. Дуже було складно. Якщо чесно сказати, то я ледве доніс себе до фінішу. Можливо, висота так на мене впливає, чи не зовсім добре готовий. Треба буде розібратися і покращити", – сказав Борковський.

Богдан відмітив складність траси в італійському Антхольц-Антерсельві, назвавши її найскладнішою в сезоні.

"На тренуваннях наче почувався краще. Все ж таки досить складна траса, досить складна висота. На цій висоті я ще не змагався, на цій трасі також. Було зовсім непросто – можна сказати, найскладніша гонка в сезоні була", – розповів Борковський.

Нагадаємо, що Богдан Борковський дебютував на Олімпійських іграх в спринтерській гонці, де посів 63 місце. До тридцятки кращих потрапили Віталій Мандзин та Дмитро Підручний.

Наступна чоловіча гонка на Іграх-2026 відбудеться у неділю, 15 лютого. У персьюті змагатимуться 60 біатлоністів, які показали найкращий результат у спринті.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026 збірна України з біатлону Богдан Борковський

Олімпійські ігри 2026

19-річний Їлек виграв золото на дистанції 10 000 метрів
Програш – катастрофічний: Дудченко – про провальний виступ у спринті
Валерій Борзов: Гераскевичу потрібно було заздалегідь готувати та узгоджувати свої пропозиції
Підручний – про спринт: Емоції не лише через Олімпіаду, але й через МОК
Клебо став співвласником рекорду Олімпіад. Підсумки лижного дня на Іграх-2026

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік