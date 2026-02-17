Українська правда
Борковський – про естафету на ОІ-2026: Конкуренти всі сильні, але можна кожного перемагати

Сергій Шаховець — 17 лютого 2026, 10:23
Богдан Борковський
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Український біатлоніст Богдан Борковський поділився думкою про класичну чоловічу естафету, у якій він візьме участь.

Слова спортсмена передає Суспільне Спорт.

Борковський розраховує на досвід стартера нашої команди Дмитра Підручного та сподівається на успішний виступ в естафетній гонці.

"Я вірю в нашу команду, я вірю в Дмитра Підручного, він загалом дуже сильний спортсмен і дуже сильно полюбляє контактні гонки. Він біг перший етап тут на змішаній естафеті. Звісно, що він брав запасні патрони, але в нього зараз дуже хороша форма", – сказав Борковський.

Для Богдана естафетна гонка стане другою на Олімпійських іграх 2026. На думку біатлоніста, головне – перебороти хвилювання та відчути впевненість у власних силах.

"Звісно, хвилювання буде, я ніяк його не приберу, але спробую нав'язати боротьбу в першу чергу самому собі, тому що треба справлятися в голові. Коли я буду відчувати впевненість, то буде набагато легше. Конкуренти, звісно, вони всі сильні, але можна кожного перемагати. Якщо ти справляєшся з собою на дистанції, то загалом, як показує практика, потім все вдається і по фінішу", – зазначив Борковський.

Нагадаємо, що чоловіча естафета в італійському Антхольц-Антерсельві відбудеться у вівторок, 17 лютого. Тренерський штаб збірної України оголосив склад на гонку.

За перебігом естафети можна буде дивитися у прямому ефірі на "Чемпіоні".

