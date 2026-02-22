Орлан переміг казарку: Білий дім потролив Канаду після перемоги у фіналі Олімпіади

Перемога США у хокейному фіналі Олімпіади-2026 над Канадою в овертаймі виявилася настільки принциповою, що втриматися від символічного "післясмаку" не змогли навіть у Білому домі.

Легендарне спортивне суперництво двох північноамериканських держав миттєво вийшло за межі льодової арени, й перемістилося у площину політичного тролінгу.

На офіційних сторінках Білого дому в соцмережах з'явилося зображення, яке одразу стало вірусним: білоголовий орлан (національний символ США) тримає в кігтях канадську казарку, птаха, що є одним із природних символів Канади. Прозорий натяк на результат фіналу читався без зайвих пояснень.

У контексті запеклого протистояння між двома хокейними школами та історії їхніх зустрічей на Олімпіадах цей жест виглядав як продовження битви, але вже в цифровому форматі.

Фінал Ігор-2026 й без того мав усі ознаки класики – принципові суперники, напружена гра, розв'язка в овертаймі. Збірна США вирвала перемогу 2:1 і здобула золото, залишивши канадців із сріблом.

Зазначимо, що після матчу американці зробили символічним жест, відсвяткувавши звитягу на Олімпіаді із джерсі хокеїста, який трагічно загинув в автокатастрофі.