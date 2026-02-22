Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking

Орлан переміг казарку: Білий дім потролив Канаду після перемоги у фіналі Олімпіади

Богдан Войченко — 22 лютого 2026, 22:47
Twitter
Орлан переміг казарку: Білий дім потролив Канаду після перемоги у фіналі Олімпіади

Перемога США у хокейному фіналі Олімпіади-2026 над Канадою в овертаймі виявилася настільки принциповою, що втриматися від символічного "післясмаку" не змогли навіть у Білому домі.

Легендарне спортивне суперництво двох північноамериканських держав миттєво вийшло за межі льодової арени, й перемістилося у площину політичного тролінгу.

Читайте також :
Фото Головні герої Олімпійських ігор-2026: онука легендарної акторки, 41-річна мама глухих дітей і син мільйонера

На офіційних сторінках Білого дому в соцмережах з'явилося зображення, яке одразу стало вірусним: білоголовий орлан (національний символ США) тримає в кігтях канадську казарку, птаха, що є одним із природних символів Канади. Прозорий натяк на результат фіналу читався без зайвих пояснень.

У контексті запеклого протистояння між двома хокейними школами та історії їхніх зустрічей на Олімпіадах цей жест виглядав як продовження битви, але вже в цифровому форматі.

Фінал Ігор-2026 й без того мав усі ознаки класики принципові суперники, напружена гра, розв'язка в овертаймі. Збірна США вирвала перемогу 2:1 і здобула золото, залишивши канадців із сріблом.

Зазначимо, що після матчу американці зробили символічним жест, відсвяткувавши звитягу на Олімпіаді із джерсі хокеїста, який трагічно загинув в автокатастрофі.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026 хокей
Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік