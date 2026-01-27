Це мрія кожного спортсмена: Нікон – про цілі на дебютних Олімпійських іграх 2026
Українська лижниця Анастасія Нікон поділилася емоціями від майбутнього дебюту на XXV зимових Олімпійських іграх 2026 року.
Її слова передає НОК України.
"Спочатку хотілося просто добре навчитися кататися, потім – брати участь у змаганнях. Згодом – потрапити до збірної, виступати на міжнародному рівні. І, звісно, Олімпійські ігри – адже це мрія кожного спортсмена. Коли дізналась, то була дуже рада і щаслива. Водночас відчула хвилювання, адже це дуже відповідально.
Але коли вже офіційно оголосили, то я була дуже задоволена собою, що в мене це вийшло. Звісно, хочеться показати все, на що я готова і здатна, віддати максимум у кожній гонці, усі сили. Після кожного старту хочу залишати відчуття, що зробила усе можливе, отримала задоволення і величезний досвід", – сказала Нікон.
Нагадаємо, напередодні Національний олімпійський комітет оголосив склад делегації збірної команди України на зимові Олімпійські ігри 2026 року.
Олімпіада-2026 у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо розпочнеться у середу, 4 лютого. Змагання завершаться 22 лютого.Раніше повідомлялося, що європейський спортивний канал ігноруватиме росіян і білорусів на Олімпіаді-2026.