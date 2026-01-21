Реклама замість нейтральних атлетів: європейський спортивний канал ігноруватиме росіян і білорусів на Олімпіаді

Канали "TV3 Group" продовжуватимуть не повідомляти своїх глядачів про участь спортсменів з країн-агресорів, які змагаються в нейтральному статусі, у будь-яких змаганнях, заявив директор спортивних програм "Go3" Томс Цирченіс.

Про це повідомляє Jauns.lv.

Він пояснив, що TV3 Group навмисно вирішила не висвітлювати старти нейтральних спортсменів у контенті каналу, оскільки з першого дня війни латвійські ЗМІ виступають проти російської агресії та вважають таку позицію справедливою щодо глядачів.

Минулого тижня під час чемпіонату Європи з санного спорту телеканал TV6 транслював рекламу під час старту російських спортсменів.

"Спочатку ми навіть розглядали можливість не показувати змагання з санного спорту, але це зашкодило б латвійським санникам, для яких цей рік олімпійський, і вони змушені змагатися разом зі спортсменами з країни-агресора", – сказав Цирченіс.

"Це навмисне редакційне рішення, а не технічний збіг обставин, тому ці моменти (старт нейтральних атлетів із РФ і Білорусі – прим.) використовуються для запланованих рекламних пауз", – додав він.

Він наголосив, що пріоритетом "TV3 Group" є виступ латвійської команди, що також є головним інтересом глядачів.

Повідомлялося, що у вересні минулого року Виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету (МОК) вирішила, що спортсменам із Росії та Білорусі буде дозволено брати участь у зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо під нейтральним прапором.

Латвійський олімпійський комітет (ЛОК) не погоджується з цими рішеннями Виконавчого комітету МОК, вважаючи будь-яку участь спортсменів, пов'язаних з державами-агресорами, у міжнародних змаганнях передчасною та недоречною для формату та характеру Олімпійських ігор.

Водночас, з метою забезпечення участі латвійських спортсменів у кваліфікаційних змаганнях до Олімпіади, а також в інших міжнародних змаганнях, ЛОК розробив рекомендації для латвійських спортсменів та представників латвійської делегації щодо їхньої взаємодії з цими спортсменами.