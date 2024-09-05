Наші в Парижі: легендарні українські паралімпійці продовжують писати історію

Вперше на Паралімпіаді українці виступили у 1996 році і відтоді не пропустили жодного циклу. Відтак, в активі України 7 виступів на літніх Паралімпійських іграх та 7 на зимових.

Протягом цих років наші спортсмени демонстрували якісну підготовку, позитивні результати та, що найголовніше, незламний дух. Саме паралімпійці доводять і собі, і нам, що немає нічого неможливого.

Звісно, паралімпійський спорт — це не дешеве задоволення, бо потрібні спеціальні площадки, інвентар, спортивні зали, і робити це для малої кількості осіб не дуже вигідно. Та, навіть попри це, українці знаходять можливість тренуватися та змагатися на турнірах такого рівня, як Паралімпіада.

Цьогоріч наші спортсмени феєрять на змаганнях у Парижі, тож про декількох із них розповідаємо нижче.

Денис Остапченко (23 роки) — плавання

Спортсмен народився із розладом зору, тренуватися він почав у 8 років. Вперше брав участь у Паралімпійських іграх у 2021 році. В Токіо він здобув золоту (200 метрів вільним стилем), срібну (50 метрів на спині) та бронзову (50 метрів вільним стилем) нагороди для збірної України.

Полтавський плавець, який виступає у класі S3 (критичні порушення опорно-рухового апарату), також відзначився у Парижі. Він завоював золото у плаванні на 50 м на спині.

Євген Богодайко (30 років) — плавання

Паралімпієць народився з досить серйозними вадами рук та ніг, через це, ще будучи немовлям, Євгену довелося перенести декілька операцій, щоб він мав змогу ходити, хоча б на пальчиках.

Завдяки своїй працьовитості та наполегливості йому вдалося досягти успіху. Вперше він відчув смак Паралімпіади у 2012 році, в Лондоні, де виграв 2 золота та 2 срібла. Відтоді змагання такого рівня він не пропускав, тож може похизуватися 6-ма золотими нагородами, 5-ма срібними та 3-ма бронзовими.

До слова, у Парижі хлопець взяв дві бронзи (100 м брасом, 200 м комплексним плаванням).

Ігор Цвєтов (30 років) — легка атлетика

Цеберальний параліч не поставив хрест на майбутньому легкоатлета. На дебютній Паралімпіаді він виграв два золота у забігу на 100 м та 200 м.

У 2019 році на чемпіонаті світу Ігор показав, де місце росіянам, які на той час вважалися лідерами. Він взяв золото та встановив світовий рекорд, перевершивши російський на цій дистанції зі значним відривом.

В Токіо Цвєтов записав до колекції два срібла, а ось у Парижі вкотре показав майстерність. Золота медаль (100 м) та чітка позиція — Ігор відмовився від спільного фото з двома "нейтральними»"російськими спортсменами на п’єдесталі. Він зазначив:

"Нехай знають, де їхнє місце".

Комаров Олександр (36 років) — плавання

Український спортсмен з обмеженням опорно-рухового апарату в Парижі також продемонстрував, як потрібно реагувати на представників Росії. Здобувши бронзу, він відмовився фотографуватись разом із росіянином після церемонії нагородження.

Також в активі маріупольця золото (100 м вільним стилем) та бронза (200 м вільним стилем) Парижу. До цього Комаров брав золоту та бронзову медалі в Ріо.

Ірина Пойда (26 років) — плавання

Плавчиння із обмеженням опорно-рухового апарату вже завоювала 2 срібла (100 м вільним стилем, S5 та 400 м вільним стилем, S7) на Паралімпіаді-2024. Для неї це дебютні нагороди на Іграх.

Пойда є 3-разовою призеркою чемпіонатів світу з плавання, а також 6-разовою медалісткою Євро-2024 (два золота — на 50-метрівках на спині та вільним стилем).

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступають у 17 видах спорту.