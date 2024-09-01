Напружена боротьба до останнього метра: Богодайко — про здобуту бронзу на Паралімпіаді-2024

Український параспортсмен Євген Богодайко, який здобув бронзову медаль у плаванні на 100 метрів брасом, клас SB6, поділився своїми враженнями від запливу.

Його слова цитує Суспільне Спорт.

"Напружена боротьба до останнього метра. Мені було дуже важко, за суперників нічого не знаю, не можу щось сказати. Боролися до останнього і слава Богу, що так вийшло. Радий цьому. Дуже крута атмосфера, відчувається шалена підтримка за нашу країну. Ловлю поглядами трибуни, дуже багато наших прапорів. Це надихає і дуже мотивує. Дякую всім людям, що за нас вболівають", — сказав Богодайко.

Сьогодні, 1 вересня, Михайло Сербін та Данило Чуфаров завоювали медалі у плаванні на 100 м на спині, клас S11. А 20-річна Ганна Гонтар стала бронзовою призеркою у жіночому плаванні на 100 метрів брасом серед представниць класу SB5.

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом із 140 атлетів, які виступають у 17 видах спорту. Зараз наша збірна посідає 11 місце в медальному заліку, маючи 27 нагород: 3 золота, 10 срібних і 14 бронзових.