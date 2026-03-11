Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри

Українець здобув срібну медаль на Паралімпіаді, готуючись до змагань із ChatGPT

Богдан Войченко — 11 березня 2026, 09:26
Українець здобув срібну медаль на Паралімпіаді, готуючись до змагань із ChatGPT
Максим Мурашковський
ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДІ ТА СПОРТУ МІСТА КИЄВА

Український паралімпієць Максим Мурашковський, який здобув срібну медаль у біатлоні серед спортсменів із порушенням зору, зробив сенсаційну заяву щодо своєї підготовки до змагань.

За словами 25-річного спортсмена, протягом останніх шести місяців він активно працював із чат-ботом на базі штучного інтелекту ChatGPT.

"Останні пів року я тренувався з ChatGPT. Це були не лише тактичні поради він допомагав із половиною мого тренувального плану, мотивацією. Іноді я використовував його як психолога, тренера і навіть як лікаря", – розповів спортсмен.

Мурашковський наголосив, що вважає штучний інтелект революційною технологією, яка дозволяє спортсменам готуватися до змагань новими методами.

"Я вірю в цю технологію. Вона може використовуватися як для хороших речей, так і для поганих. Я ж використовую її для навчання, мов, своїх проєктів у хімії, біології та спорті", додав українець.

Нагадаємо, напередодні парабіатлоніст здобув срібну нагороду за підсумками індивідуальної гонки серед спортсменів із порушеннями зору на Паралімпійських іграх 2026.

Після четвертого дня змагань збірна України має 10 медалей (3 золоті, 2 срібні та 5 бронзових нагород) і посідає п'яте місце у загальному заліку.

11 березня на Паралімпіаді розігруватимуться 7 комплектів нагород, 6 з яких – у лижних гонках. У п'яти фіналах участь братимуть представники України.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Паралімпійські ігри Паралімпіада-2026

Паралімпійські ігри

Чемпіонка Паралімпіади зізналася, що була зґвалтувана за два тижні до здобуття "золота"
Зіркового паралімпійця дискваліфікували за сексуальне насильство над товаришем по команді
Мілан-Кортіна. Паралімпійські ігри. День 5. Фінал в паракерлінгу та два старти українців
Ми розуміємо, що Україні це не подобається: президент МПК – про допуск росіян на Паралімпіаду-2026
Баль на фінішній прямій програв боротьбу за медаль у спринті паралижних гонок

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік