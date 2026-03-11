Українець здобув срібну медаль на Паралімпіаді, готуючись до змагань із ChatGPT

Український паралімпієць Максим Мурашковський, який здобув срібну медаль у біатлоні серед спортсменів із порушенням зору, зробив сенсаційну заяву щодо своєї підготовки до змагань.

За словами 25-річного спортсмена, протягом останніх шести місяців він активно працював із чат-ботом на базі штучного інтелекту – ChatGPT.

"Останні пів року я тренувався з ChatGPT. Це були не лише тактичні поради – він допомагав із половиною мого тренувального плану, мотивацією. Іноді я використовував його як психолога, тренера і навіть як лікаря", – розповів спортсмен.

Мурашковський наголосив, що вважає штучний інтелект революційною технологією, яка дозволяє спортсменам готуватися до змагань новими методами.

"Я вірю в цю технологію. Вона може використовуватися як для хороших речей, так і для поганих. Я ж використовую її для навчання, мов, своїх проєктів у хімії, біології та спорті", – додав українець.

Нагадаємо, напередодні парабіатлоніст здобув срібну нагороду за підсумками індивідуальної гонки серед спортсменів із порушеннями зору на Паралімпійських іграх 2026.

Після четвертого дня змагань збірна України має 10 медалей (3 золоті, 2 срібні та 5 бронзових нагород) і посідає п'яте місце у загальному заліку.

11 березня на Паралімпіаді розігруватимуться 7 комплектів нагород, 6 з яких – у лижних гонках. У п'яти фіналах участь братимуть представники України.