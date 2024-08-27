Комащук: Дякую за підтримку, яка була на Олімпійських іграх

Українська шаблістка, олімпійська чемпіонка 2024 року і срібна призерка Олімпійських ігор 2016 року в командній шаблі, Аліна Комащук, на пресконференції у Національному олімпійському комітеті розповіла журналістам про свій виступ.

Слова 33-річної української фехтувальниці передає кореспондент Чемпіона Станіслав Лисак.

"Ви повертаєте нас в той момент, коли ми виграли. Я ще не вірю в це і дивлюся на відео, складається враження, що я бачу інших дівчат, які це зробили. Дякую за підтримку, яка була на Олімпійських іграх, ми були не самі на доріжці, ми були з усіма вами, з усіма нашими вболівальниками. Ця перемога — це чудо для нас. Ми й мріяти не могли про це золото, бо потрапляння на Олімпіаду було в далеких мріях, а за золото ніхто особливо не говорив. Хотіли, але боялися вірити, скажімо так. Тому, дякую всім, хто був з нами, хто в нас вірив навіть тоді, коли ми не вірили", — сказала Комащук.

Нагадаємо, що фехтувальниці Ольга Харлан, Аліна Комащук, Юлія Бакастова та Олена Кравацька стали олімпійськими чемпіонками у командній першості шаблісток.

У чвертьфіналі українки перемогли Італію (45:37), у півфіналі — японок (45:32), а вирішальному поєдинку геройствами своєї лідерки вирвали золоту медаль у Південної Кореї (45:42).

Зазначимо, що в особистому турнірі шаблісток на Олімпіаді 31-річна українка поступилася Джон Гайон із Південної Кореї — 8:15 в 1/32 фіналу.