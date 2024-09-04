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🥈 Шпатківська здобула срібло Паралімпіади-2024, оновивши рекорд Європи

Станіслав Лисак — 4 вересня, 14:03
🥈 Шпатківська здобула срібло Паралімпіади-2024, оновивши рекорд Європи
Федерація легкої атлетики України

Українська параатлетка Марія Шпатківська завоювала срібну медаль Паралімпійських ігор-2024. 24-річна вінничанка стала другою у штовханні ядра, клас F46.

Найкращою спробою Шпатківської став результат 12,35 метра, що є новим рекордом Європи. Зазначимо, що ця нагорода стала для параатлетки першою на великих турнірах.

Перемогу здобула американка Ноель Малкамакі зі світовим рекордом — 14,06 м. Трійку на п'єдесталі пошани замкнула австралійка Голлі Робінсон.

Штовхання ядра, жінки, клас F46

1. 🥇 Ноель Малкамакі (США) — 14,06 м. СР

2. 🥈 Марія Шпатківська (Україна) — 12,35 м. РЄ

3. 🥉 Голлі Робінсон (Австралія) — 11,88 м.

Раніше Максим Коваль та Олександр Яровий принесли Україні дві медалі у штовханні ядра.

Відтепер у медальній скарбничці збірної України у Парижі-2024 46 нагород: 9 золотих, 16 срібних і 21 бронзова.

За всіма найважливішими подіями шостого змагального дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити в текстовій трансляції Чемпіона.

Паралімпіада-2024 Паралімпійські ігри-2024 Україна на Паралімпіаді-2024

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