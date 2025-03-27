У МПК відреагували на ліквідацію російського срібного призера Паралімпійських ігор, який воював в Україні

Міжнародний паралімпійський комітет відмовився коментувати новину про ліквідацію срібного призера Паралімпіади-2020 Алєксандра Работніцкого, який загинув на війні, яку Росія розв'язала проти України.

Про це повідомляє Главком.

"МПК не коментує цю історію", – повідомив директор зі звʼязків із громадськістю Крейг Спенс.

Як відомо, Збройні сили Україні ліквідували Алєександра Работніцкого – срібного призера Паралімпійських ігор 2020 року. 3 вересня 2020 року він фінішував другим на токійській Паралімпіаді у бігу на 1500 метрів у категорії Т20.

30-річний спортсмен мав діагноз "органічне ураження мозку", але Міноборони РФ все одно підписали зі спортсменом контракт. За словами родичів Работніцкого, він не зміг переналаштуватись на цивільне життя після спортивної кар'єри, тому вирішив поїхати вбивати українців. Окрім того, паралімпієць мав ігрову залежність.