Україна стала сьомою у груповому багатоборстві з художньої гімнастики

Українська збірна з художньої гімнастики стала сьомою у фіналі групового багатоборства на Олімпійських іграх-2024.

Україну представляли Кіра Ширикіна, Діана Баєва, Аліна Мельник, Валерія Перемета, Марія Височанська. Вони заробили 65.700 балів.

Українки йшли другими після програми з обручами (36.550 балів), однак через втрати предметів отримали низьку оцінку за вправи з трьома стрічками та двома м'ячами (29.150 балів).

Перемогу у фіналі вперше в історії здобув Китай, срібло здобули гімнастки з Ізраїлю, бронза — в Італії.

1. 🥇 Китай — 69.800;

2. 🥈Ізраїль — 68.850;

3. 🥉 Італія — 68.100.

Зазначимо, що українки подолали кваліфікацію з третім результатом — 68,950 балів.

За всіма головними подіями 15 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.