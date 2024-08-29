У Парижі відбулася церемонія відкриття Паралімпійських ігор 2024

Паралімпійська збірна України (фото після прибуття до Парижу)

У столиці Франції увечері у середу, 28 серпня, відбулася церемонія відкриття XVII літніх Паралімпійських ігор.

Пронесли український прапор на церемонії відкриття Паралімпіади-2024 фехтувальниця Олена Федота-Ісаєва та пара веслувальник Роман Полянський.

У змаганнях візьмуть участь 4 400 спортсменів зі 169 країн світу. Учасники розіграють 549 комплектів нагород у 22 видах спорту. Україна будуть представляти 140 атлетів. Вони виступатимуть у 17 видах спорту. Понад 23 % членів збірної — дебютанти Паралімпійських ігор. Повну заявку можна переглянути ТУТ.

Турнір проходитиме на 20 спортивних об'єктах Парижа та околиць французької столиці. Для порівняння, в Олімпійських іграх брали участь 10500 атлетів, які конкурували у 32 видах спорту.

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XVII літні Паралімпійські ігри — восьмі літні Ігри за участю спортсменів-паралімпійців України. За роки незалежності українці взяли участь у семи літніх і семи зимових Паралімпійських іграх та вибороли загалом 613 медалей.