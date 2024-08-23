Збірна України оголосила заявку на Паралімпійські ігри-2024

Збірна України оголосила заявку, до якої увійшли 140 спортсменів, на Паралімпійські ігри-2024 у Парижі.

Національний паралімпійський комітет оголосив список спортсменів у коментарі для Суспільного.

Українські представники змагатимуться за нагороди у 17 видах спорту. Найбільша кількість українських паралімпійців буде представлена у плаванні (37). У легкій атлетиці від України буде 28 паралімпійців.

Склад збірної України на Паралімпіаду-2024 за видами спорту:

Пара бадмінтон (2 спортсмени): Оксана Козина, Олександр Чирков

Боча (2): Артем Колінько, Наталія Кононенко

Пара академічне веслування (6): Анна Айсанова, Дарія Котик, Ярослав Коюда, Роман Полянський, Станіслав Самолюк, Анна Шеремет

Пара велоспорт (2): Павло Баль, Єгор Дементьєв

Волейбол сидячи (12): Анатолій Андрусенко, Денис Битченко, Руслан Горякін, Олександр Драпак, Юрій Ковальчук, Євгеній Корінець, Дмитро Мельник, Максим Петренчук, Андрій Прищепа, Роман Прищепа, Андрій Сікальський, Олексій Харламов

Голбол (6): Родіон Жигалін, Василь Олійник, Федір Сидоренко, Антон Стрельчик, Олександр Топорков, Євгеній Циганенко

Дзюдо (6): Анжела Гаврисюк, Анастасія Гарник, Юлія Іваницька, Олександр Назаренко, Наталія Ніколайчик, Давид Хорава

Пара легка атлетика (28): Владислав Білий, Оксана Ботурчук, Людмила Даниліна, Роман Данилюк, Олександр Дорошенко, Микола Жабняк, Владислав Загребельний, Оксана Зубковська, Наталія Кобзар, Максим Коваль, Олександр Литвиненко, Анастасія Мисник, Анастасія Москаленко, Роман Новак, Зоя Овсій, Ярослав Окапінський, Роман Павлик, Світлана Півень, Марія Помазан, Володимир Пономаренко, Микола Райський, Іван Тетюхін, Ігор Цвєтов, Марія Шпатківська, Вікторія Шпачинська, Юлія Шуляр, Олександр Яровий, Микита Барабанов (спортсмен-лідер)

Пара веслування на каное (5): Владислав Єпіфанов, Андрій Кривчун, Наталія Лагутенко, Марія Мажула, Микола Синюк

Пара триатлон (1): Аліса Колпакчи

Пара пауерліфтинг (4): Юрій Бабинець, Антон Крюков, Наталія Олійник, Костянтин Панасюк

Пара плавання (37): Євгеній Богодайко, Юрій Божинський, Роман Бондаренко, Дмитро Ванзенко, Дмитро Василенко, Максим Веракса, Марина Вербова, Дмитро Виноградець, Олексій Вірченко, Кирило Гаращенко, Анна Гонтар, Богдан Гриненко, Ярослав Денисенко, Андрій Драпкін, Сергій Кліпперт, Антон Коль, Олександр Комаров, Вероніка Коржова, Максим Крайник, Ангелина Мальцева, Роман Мичка, Ігор Німченко, Денис Остапченко, Сергій Паламарчук, Марина Піддубна, Ірина Пойда, Ярослав Семененко, Данило Семенихін, Михайло Сербін, Анна Стеценко, Дмитро Суханов, Катерина Ткачук, Андрій Трусов, Олексій Федина, Данило Чуфаров, Юрій Шенгур, Ілля Яременко

Пара кульова стрільба (6): Олексій Денисюк, Андрій Дорошенко, Василь Ковальчук, Ірина Ляху, Віталій Плакущий, Ірина Щетнік

Пара стрільба з лука (4): Сергій Атаманенко, Василь Наумчук, Руслан Цимбалюк, Анна-Вікторія Шевченко

Пара настільний теніс (9): Віктор Дідух, Олександр Єзик, Лев Кац, Наталя Косміна, Марина Литовченко, Іван Май, Максим Ніколенко, Василь Петрунів, Ірина Шинкарьова

Пара тхеквондо (1): Юлія Липецька

Фехтування на візках (9): Євгенія Бреус, Антон Дацко, Андрій Демчук, Надія Дьолог, Артем Манько, Наталія Морквич, Олег Науменко, Дмитро Серьоженко, Олена Федота-Ісаєва

Паралімпіада-2024 відбудеться в Парижі від 28 серпня до 8 вересня. На минулих Паралімпійських іграх у Токіо збірна України завоювала 98 медалей (24 + 47 + 27). Найкращий результат наші паралімпійці досягли на іграх в Ріо: 41 + 37 + 39.