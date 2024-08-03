Домініканка Лафон виграла золото Олімпіади у потрійному стрибку, Бех-Романчук — 11-та

Представниця Домініканської Республіки Теа Лафон виграла фінал Олімпійських ігор-2024 у потрійному стрибку.

Найкращою у 30-річної спортсменки стала друге спроба, в якій вона показала результат 15,02 м, що принесло їй золоту медаль Ігор у Парижі.

Срібло здобула представниця Ямайки Шаніка Томас 14.87 м, бронза в американки Жасмін Мур — 14,67 м.

Зазначимо, що українка Марина Бех-Романчук у даній дисципліні стала 11-ю. 29-річній спортсменці не зарахували дві перші спроби через заступ (0,2 см), у третій вона показала результат 13.98 м та достроково завершила фінал.

1. 🥇 Теа Лафон (Домініканська Республіка) — 15,02 м;

2. 🥈 Шаніка Томас (Ямайка) — 14.87 м;

3. 🥉 Жасмін Мур (США) — 14,67 м.

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11. Марина Бех-Романчук (Україна) — 13.98 м.

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