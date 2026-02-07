Тренери збірної України назвали склад "синьо-жовтих" на першу біатлонну гонку Олімпіади-2026

Тренерський штаб збірної України з біатлону визначився зі складом команди на дебютну гонку Олімпійських ігор-2026.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Раніше було оголошено, хто представить "синьо-жовтих" у чоловічій частині змішаної естафети. Надія Бєлова довірила місце на цей старт двом найуспішнішим українським біатлоністам сезону.

Микола Зоц довше визначався. Врешті-решт спеціаліст вирішив зробити ставку на Олену Городну й Олександру Меркушину.

Склад України на змішану естафету:

Дмитро Підручний – Віталій Мандзин – Олена Городна – Олександра Меркушина.

Зазначимо, що змішана естафета розпочнеться 8 лютого о 15:05 за київським часом. Вона стане першою з 11 біатлонних гонок на турнірі.

Останній старт у цьому виді спорту відбудеться 21 лютого. Ним стане жіночий масстарт.

Нагадаємо, що нашу збірну на Олімпіаді представить 46 спортсменів. Найбільше представництво буде саме в біатлоні та санному спорті – по десять атлетів.

Першою українкою, яка виступила на Іграх-2026, стала Катерина Коцар. Вона продемонструвала свій найкращий результат сезону у слоупстайлі.