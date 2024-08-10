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Президент World Athletics запропонував ускладнити правила для жінок у бігу з перешкодами на Олімпіаді

Руслан Травкін — 10 серпня, 11:18
Президент World Athletics запропонував ускладнити правила для жінок у бігу з перешкодами на Олімпіаді

Президент World Athletics Cебастьян Коу хоче змінити правила у деяких видах легкої атлетики для жінок після успіхів спортсменок на Олімпійських іграх-2024.

Про це повідомляє sportbible.com.

Головною причиною такого є успіх американки Сідні Маклафлін у бігу на 400 м з бар'єрами — вона встановила світовий рекорд.

Коу, який є чемпіоном ОІ-1980 та ОІ-1984 у бігу на 1500 м, запропонував збільшити розміри бар'єрів до стандартів чоловічих забігів. Зараз жінки можуть змагатися між собою та стрибати через перешкоди, які на 15 см менші за ті, що у представників іншої статі.

Він вважає, що рівень легкоатлеток уже настільки високий, що нинішній розмір бар'єрів не є для них якоюсь складністю.

"Це дуже особиста точка зору. Я розмовляв з кількома легкоатлетками у цій дисципліні. Вони вважають, що насправді це те, на що ми можемо звернути увагу", — зізнався він.

Як повідомляється, то самі спортсмени не проти розглянути варіант з ускладненням змагань.

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