Чепурний та Тарасюк визнані найкращими спортсменами лютого за версією НОК України

Гімнаста Назара Чепурного визнали найкращим спортсменом лютого за версією Національного олімпійського комітету.

Про це повідомила пресслужба НОК України.

Він став переможцем етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики в опорному стрибку, що проходив у німецькому місті Котбус. Нагадаємо, у жовтні 2025 року Назар здобув бронзову медаль на чемпіонаті світу, за що також був визнаний спортсменом місяця.

Найкращим юним спортсменом лютого Комісія обрала біатлоніста Тараса Тарасюка, який став срібним призером чемпіонату світу-2026 з біатлону в індивідуальній гонці серед юнаків.

Нагадаємо, за підсумками січня найкращим спортсменом було визнано фрістайліста Дмитра Котовського.