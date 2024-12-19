Рижикова знову пропустить зимовий легкоатлетичний сезон

Українська легкоатлетка Анна Рижикова вдруге поспіль пропустить зимовий сезон змагань.

Про це розповіла спортсменка у коментарі Суспільне Спорт.

"Зазвичай, я пропускаю зимовий сезон, і цей винятком не стане. Після Олімпіади просто хочеться відпочити, заспокоїтися. І я перемкнулася на суспільну діяльність, приділяю увагу молодому поколінню, проводжу різні заходи, щоб мотивувати, щоб була заміна, щоб молоде покоління зростало сильним і в наших важких умовах займалося спортом та досягало високих результатів. Чи це говорить про завершення кар'єри? Поки про це не говоримо", – розповіла Рижикова.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх у Парижі українка не змогла кваліфікуватися до фіналу в бігу на 400 м з бар'єрами.

Для Рижикової це були треті ОІ в кар'єрі. Вона є бронзовою призеркою Лондону-2012 в естафеті 4х400. У Токіо-2020 вона стала п'ятою у бігу на 400 метрів з бар'єрами.