Рижикова увійшла до складу тренерів збірної України з легкої атлетики на 2025 рік
Анна Рижикова
ФЛАУ
Українська спортсменка Анна Рижиков стала старшим тренером (керівником напрямку) у групі резерву.
Склад на 2025 рік затвердила Федерація легкої атлетики України (ФЛАУ).
Спеціалісти затверджені на заміщення посад державного, головних і старших тренерів, а також фахівців національної збірної команди України з легкої атлетики.
Нагадаємо, українська легкоатлетка спеціалізується у бігу на 400 метрів з бар’єрами.
Раніше стало відомо, що Рижикова знову пропустить зимовий легкоатлетичний сезон.