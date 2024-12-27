Рижикова увійшла до складу тренерів збірної України з легкої атлетики на 2025 рік

Українська спортсменка Анна Рижиков стала старшим тренером (керівником напрямку) у групі резерву.

Склад на 2025 рік затвердила Федерація легкої атлетики України (ФЛАУ).

Спеціалісти затверджені на заміщення посад державного, головних і старших тренерів, а також фахівців національної збірної команди України з легкої атлетики.

Нагадаємо, українська легкоатлетка спеціалізується у бігу на 400 метрів з бар’єрами.

Раніше стало відомо, що Рижикова знову пропустить зимовий легкоатлетичний сезон.