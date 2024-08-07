Це не моя Олімпіада: Рижикова — про результати півфіналу 400 метрів з бар'єрами
Українська легкоатлетка Ганна Рижикова оцінила свій виступ у півфіналі бігу на 400 м з бар'єрами на Олімпійських іграх-2024 у Парижі, де вона показала сьомий час.
Цитує спортсменку Суспільне Спорт.
"У принципі, непогано почувалася. Не скажу, що витратила зайві сили — швидше розбігалася. Тут кому як: і за старою системою я пройшла б до півфіналу, і за новою — різниці не було. Але деякі дівчата, які могли б пройти за старої системи, на наступний день пробігли гірше і не кваліфікуватися.
На жаль, далі не пройшла. Дуже сильно хотіла, але це не моя Олімпіада. Викладалася, старалася, хотіла, але це спорт. Більше мрій тут розбиваються, ніж справджуються.
Олімпійський сезон вийшов не такий, як я планувала. Підготовка була чудовою, але посеред сезону захворіла. Сподівалася, що минеться легким переляком, але це вибило мене на пару днів. Але потім результати впали — це відкинуло мене на кілька тижнів назад у плані підготовки. На Євро не змогла повернутися на той рівень, після нього почали заново працювати. Що маємо, те й маємо", — сказала Рижикова.
Нагадаємо, українка пробігла дистанцію за 55.65 секунди та не змогла повторити свій рекорд сезону, який вона показала у втішних забігах (54,95 сек).
Для Рижикової це вже третя Олімпіада в кар'єрі. Вона є бронзовою призеркою Лондону-2012 в естафеті 4х400. У Токіо-2020 вона стала п'ятою у бігу на 400 метрів з бар'єрами.