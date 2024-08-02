Збірна Марокко розгромила США у чвертьфіналі Олімпіади-2024

Сьогодні, 2 серпня, збірна Марокко обіграла команду США у чвертьфіналі футбольного турніру на Олімпійських іграх 2024.

Матч завершився з рахунком 4:0. Команда Марокко стала першим учасником півфіналу, її суперник визначиться у протистоянні Японії з Іспанією.

Олімпійські ігри 2024, футбол

Чвертьфінал, 2 серпня

Марокко — США 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 29 Рахімі (пен), 2:0 - 63 Ахомаш, 3:0 - 70 Хакімі, 4:0 - 90+1 Ель Мехді

Сьогодні відбудеться ще три матчі:

18:00 Японія — Іспанія

20:00 Єгипет — Парагвай

22:00 Франція — Аргентина

Нагадаємо, що збірна України не змогла пробитись у плейоф, посівши 3 сходинку в групі B. Її випередили Марокко та Аргентина. На рахунку підопічних Руслана Ротаня перемога над марокканцями, та поразки від аргентинців та Іраку.

Чемпіон проводить текстову онлайн-трансляцію сьомого змагального дня Олімпійських ігор 2024.