Збірна Марокко розгромила США у чвертьфіналі Олімпіади-2024
— 2 серпня, 18:25
Сьогодні, 2 серпня, збірна Марокко обіграла команду США у чвертьфіналі футбольного турніру на Олімпійських іграх 2024.
Матч завершився з рахунком 4:0. Команда Марокко стала першим учасником півфіналу, її суперник визначиться у протистоянні Японії з Іспанією.
Олімпійські ігри 2024, футбол
Чвертьфінал, 2 серпня
Марокко — США 4:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 29 Рахімі (пен), 2:0 - 63 Ахомаш, 3:0 - 70 Хакімі, 4:0 - 90+1 Ель Мехді
- Сьогодні відбудеться ще три матчі:
- 18:00 Японія — Іспанія
- 20:00 Єгипет — Парагвай
- 22:00 Франція — Аргентина
Нагадаємо, що збірна України не змогла пробитись у плейоф, посівши 3 сходинку в групі B. Її випередили Марокко та Аргентина. На рахунку підопічних Руслана Ротаня перемога над марокканцями, та поразки від аргентинців та Іраку.
Чемпіон проводить текстову онлайн-трансляцію сьомого змагального дня Олімпійських ігор 2024.