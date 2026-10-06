Україна замкнула топ-6 у юніорському міксті на ЧЄ-2026

Адзурра Баллан завоювала своє друге золото на ЧЄ-2026

Збірна України з велоспорту посіла шосте місце в змішаній естафеті юніорів (вікова категорія до 19 років) на чемпіонаті Європи 2026 року в Словенії. В її рамках спортсмени подолали 44 км горбистої дистанції.

Україна у складі Дарії Яценко, Каріни Потомко, Анастасії Фурник, Дмитро Старовойтова, Антона Ситнікова та Владислава Голяка подолала дистанцію за 1 годину 10 хвилин і 1,46 секунди. Переможцеві, збірній Італії, вони програла 2 хвилини та 29 секунд.

"Срібло" завоювала збірна Польщі, яка програла італійця 23 секунди. "Бронза" – у Швейцарії. Сумарно в гонці взяли участь 11 команд.

Підсумкові результати:

Минулого тижня групову гонку серед чоловіків (еліта) виграв бельгієць Ремко Евенепул.