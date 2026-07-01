Спорт не поза політикою: учасник двох Олімпіад Гончаров воює проти України

Як стало відомо Чемпіону, колишній учасник двох Олімпіад, призер чемпіонатів світу та Європи, росіянин Владімір Гончаров служить у мотострілковому полку 1487.

Відомий у минулому стрілець з пістолета є замполітом (заступник командира з виховної роботи) одного з батальйонів – відповідає за морально-психологічний стан військових росіян.

Додамо, що російський полк 1487 відомий байдужістю до втрат особового складу. У грудні 2023-го він зазнав найбільших втрат під час боїв за Авдіївку. Відомі факти розстрілів та побиття власних бійців, які відмовилися йти на штурм.

Також полк брав участь у знищенні житлової та цивільної інфраструктури на Покровському напрямку, що може кваліфікуватися як військовий злочин.

Владімір Гончаров почав займатися стрільбою у 30 років. Здобув три "бронзи" чемпіонатів світу (2002, 2006, 2014) та дві срібні медалі Євро (2001, 2007). Також був учасником Олімпійських ігор у 2000 та 2016 роках.

Згодом працював тренером з кульової стрільби, допоки не був мобілізований наприкінці 2022 року.

"Намагаюся відвертатися від фотокамер, коли до нас приїжджає хтось знімати. У своєму виді спорту я досить відома людина. Якщо десь потраплю в кадр, думаю, що це буде кінець усьому російському спорту. Ще скажуть, що російські спортсмени теж беруть участь у війні. Ми після допінгу досі не відмилися, а тут ще й це", – говорив Гончаров після мобілізації.

І на тлі участі російських спортсменів у війні, Росія останнім часом систематично повертається до міжнародних змагань. Детальніше про це ми писали в цьому матеріалі: