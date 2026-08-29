Президента Олімпійського комітету Польщі затримали за підозрою в корупції

Президента Олімпійського комітету Польщі (PKOl) Радослава Песевича затримали правоохоронці в межах розслідування справи про збанкрутілу криптовалютну біржу Zondacrypto.

Про це повідомляє Wiadomości w Onet.

Прокуратура звинувачує Песевича у корупційному посередництві та незаконному задоволенні вимог окремих кредиторів на шкоду іншим. У разі доведення вини йому загрожує від шести місяців до восьми років позбавлення волі.

За версією слідства, Песевич зміг повернути всі свої гроші, які вклав у Zondacrypto, у той час як тисячі інших клієнтів не могли вивести кошти з платформи. Правоохоронці вважають, що таким чином він отримав перевагу над іншими інвесторами.

Крім того, слідство перевіряє інформацію про те, що колишній керівник Zondacrypto Пшемислав Краль передав Песевичу годинник вартістю близько 40 тисяч євро. За версією прокуратури, це могло бути винагородою за допомогу компанії у вирішенні питань із державними структурами.

Сам Песевич заперечує, що отримував годинник як хабар. Він стверджує, що придбав його за готівку. Під час обшуку в будинку президента PKOl правоохоронці знайшли цей годинник.

У суботу, 28 серпня, суд у Катовіце ухвалив рішення про тримісячний тимчасовий арешт Песевича.

Песевич очолює Польський олімпійський комітет із квітня 2023 року. До цього він керував Польською федерацією баскетболу, а також працював у керівництві Польської баскетбольної ліги та Польської федерації волейболу.

Раніше повідомлялося, що збірна Росії з волейболу відмовилася від участі в чемпіонаті світу-2027 в Польщі з "міркувань безпеки".