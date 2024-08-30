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Перші медалі. Підсумки виступу українських спортсменів 29 серпня на Паралімпіаді-2024

Станіслав Лисак — 30 серпня, 03:07
Перші медалі. Підсумки виступу українських спортсменів 29 серпня на Паралімпіаді-2024
Антон Коль
Getty Images

29 серпня, у перший змагальний день Паралімпійських ігор-2024, які відбуваються в Парижі, українські спортсмени розпочали свій шлях на головному турнірі 4-річчя, а також завоювали перші нагороди.

Чотири з восьми спортсменів, що пробилися до фіналів змагань з плавання здобули медалі. Перше срібло для України приніс Антон Коль. 34-річний уродженець Кам'янського став другим у чоловічому запливі на 100 метрів на спині серед представників класу S1.

Для Коля це п'ята в кар'єрі нагорода Паралімпійських ігор. У Токіо-2020 він також став срібним призером у цій дисципліні та бронзовим на 50-метрівці, а в Ріо-2016 здобув дві бронзи — на дистанціях 50 та 100 метрів на спині. У класі S1 виступають спортсмени з найскладнішими фізичними порушеннями опорно-рухового апарату.

Антон Коль

Антон Коль

Getty Images

Пізніше другу медаль для України принесла Ганна Гонтар, яка стала бронзовою призеркою у жіночому плаванні на 50 метрів вільним стилем серед представників класу S6., подолавши дистанцію за 33,01 секунди.

Для Гонтар це друга в кар'єрі нагорода Паралімпійських ігор. У Токіо-2020 українка в 17 років також здобула бронзу у цій дисципліні. Зазначимо, що Ганні належить світовий рекорд на 50 метрів вільним стилем — 32,55.

Ганна Гонтар

Ганна Гонтар

Getty Images

Третю нагороду до скарбнички нашої збірної додав Олександр Комаров, який став бронзовим призером у чоловічому плаванні на 200 метрів вільним стилем серед представників класу S5.

Для Комарова це третя медаль Паралімпіад після особистої бронзи та командного золота в Ріо-2016 на дистанціях 100 метрів вільним стилем.

Олександр Комаров

Олександр Комаров

Getty Images

У жіночому плаванні на 200 метрів вільним стилем медаль здобула 26-річна Ірина Пойда серед представників класу S5.

Представниця Херсона всю дистанцію лідирувала, однак на останніх 50 метрах поступилась британці й здобула срібну нагороду, яка для неї стала дебютною на Паралімпіадах.

Також українські паралімпійці змагалися у настільному тенісі. Єдину перемогу здобули Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова у змішаному розряді XD17 (сума класів не може перевищувати 17 балів). Вони переграли французьку пару та вийшли до 1/4 фіналу, де зустрінуться з бразильцями Пауло Салміном та Бруною Александре.

Інші наші дуети в чоловічому парному розряді та міксті завершили змагання. Олександр Єзик та Василь Петрунів програли в класі MD4, Віктор Дідух/Максим Ніколенко та Лев Кац/Іван Май у класі MD 18, а Іван Май з Мариною Литовченко в класі XD 17.

У командних змаганнях Україну представляла збірна з голболу. Українці здолали Єгипет у першому турі та проведуть наступний поєдинок проти Японії 30 серпня, о 18:30 за київським часом.

На жаль, в одиночному розряді класу SL3 в бадмінтоні українець Олександр Чирков у трьох сетах поступився японцеві Фуджіхарі Дайсуке. Зустріч завершилася з рахунком 19:21, 21:16, 21:17.

У боччі серед чоловіків у класі BC4 Артем Колінко переміг канадця Луліана Кіобану з рахунком 6:1. Серед жінок (клас ВС4) українка Наталія Коненко програла Хані Ельфар із Єгипту з рахунком 1:8.

Боча — це різновид спорту для атлетів із руховими порушеннями. У боча можна грати індивідуально, у парах або в командах із трьох осіб. Мета гри — набрати більше очок, ніж опонент, за короткий проміжок часу. Як і в петанку, гравці мають закинути свої м’ячі якомога ближче до контрольної кулі.
Артем Колінко

Артем Колінко

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Окрім того, завершилися кваліфікація для українських лучників. За підсумком відбіркового етапу визначилися суперники наших спортсменів: у класі ST Сергій Атаманенко набрав 678 очок й посів 25 місце. В 1/16 фіналу суперником українця буде бельгієць Пйотр ван Монтагу. Поєдинок відбудеться 30 серпня.

Анна-Вікторія Шевченко (клас W2) показала 19-й результат, набравши 514 очок. В 1/8 фіналу суперницею 23-річної українки буде колумбійка Марія-Моніка Даза Гузман. Поєдинок відбудеться 3 вересня.

У класах W2/ST українці Руслан Цимбалюк та Василь Наумчук дізналися суперників в 1/16 фіналу. Цимбалюк змагатиметься з Ханреучаєю Нетсірі з Таїланду, а Наумчуку протистоятиме індонезієць Холідін. Матчі відбудуться 4 вересня.

Зазначимо, що спортсмени, які посіли у кваліфікації 1 та 2 місце, пробилися до 1/8 фіналу напряму. Наумчук у кваліфікації показав найгірший результат — 473 очки та 30 місце, через що отримав складного суперника на старті турнірного шляху. Руслан Цимбалюк набрав у кваліфікації 604 бали, поціливши при цьому 11 разів у десятку. Однак, попри це, показав у кваліфікації лише 20-й результат.

Отже, за підсумком першого змагального дня Україна завоювала чотири медалі та розташувалася на 17 місці медального заліку.

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