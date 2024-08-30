Збірна України — збірна Латвії: онлайн відеотрансляція матчу відбору до Олімпіади-2026

У п'ятницю, 30 серпня, збірна України з хокею проведе другий матч у вирішальному раунді олімпійської кваліфікації на Ігри-2026, що відбудуться в Мілані.

Команда Дмитра Христича у другому турі зіграє проти збірної Латвії. Варто нагадати, що турнір проходить у Ризі, тому латвійці матимуть серйозну підтримку.

Окрім збірних України та Латвії у групі Е також грають французи та словенці. Для виходу на Олімпіаду-2026 "синьо-жовтим", яких експерти та аналітики називають аутсайдером квартету, потрібно посісти перше місце, оскільки лише переможець групи отримає путівку на Ігри.

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Матч Україна — Латвія відбудеться на стадіоні "Арена Рига" у столиці Латвії. Час початку зустрічі — 20:00 за Києвом. Дивіться відеотрансляцію від Суспільного в прямому етері на Чемпіоні (плеєр буде додано пізніше).

Україна лише одного разу в історії відбиралася на Олімпійські ігри у чоловічому хокеї — у 2002 році збірна посіла 10-те місце. Востаннє у фінальному раунді відбору на Ігри українці грали у 2014 році, закінчивши його з однією перемогою у трьох поєдинках.

У першому матчі колектив Дмитра Христича зазнав розгромної поразки від збірної Франції (2:7).