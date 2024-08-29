Здійснити диво в Ризі: збірна України стартує у фінальному турнірі олімпійської кваліфікації

У четвер, 29 серпня, стартує фінал кваліфікації олімпійського хокейного турніру Мілан-2026. Зокрема, у Ризі відбудуться змагання за участю збірної України. Суперниками нашої команди стануть національні збірні Франції, Латвії та Словенії. На Олімпіаду потрапить тільки найсильніший — переможець турніру.

Наразі визначено 9 із 12 учасників майбутнього олімпійського турніру в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо, який відбудеться в лютому 2026 року. А переможці турніру в Ризі та змагань, що паралельно відбуваються в Братиславі (Словаччина) і Ольборзі (Данія), визначать останніх учасників Олімпіади в єдиному ігровому виді спорту зимових Ігор.

Знову аутсайдери?

Збірна України стартує на турнірі в Ризі в статусі аутсайдера згідно з рейтингом Міжнародної федерації хокею на льоду (IIHF). Але, в такому ж статусі команда підходила до попереднього етапу олімпійської кваліфікації, турніру в польському місті Сосновець. Проте, "синьо-жовті" виграли всі три матчі того етапу, зокрема, у господарів турніру збірної Польщі (у серії булітів), сенсаційно ставши переможцями турніру і вийшовши у вирішальний етап олімпійської кваліфікації. І зараз уболівальники чекають від команди Дмитра Христича нової сенсації та потрапляння на Олімпіаду.

Федерація хокею України

Нагадаємо, що олімпійський кваліфікаційний турнір із хокею серед чоловічих команд стартував у грудні 2023 року одразу з другого раунду. Перший раунд мав відбутися в листопаді, але був скасований. За рейтингом до другого етапу автоматично потрапили збірні Китайського Тайбея, Таїланду та Південної Африки.

Також до цього раунду потрапила команда Грузії, через відмову брати участь у змаганнях збірної Мексики. І 14 грудня кваліфікаційний турнір, нарешті, стартував. А вже 8-11 лютого 2024 року відбулися ігри 3-го раунду кваліфікаційного турніру, де учасником одного з турнірів була збірна України. Наша команда виступала в групі зі збірними Південної Кореї, Естонії та Польщі. Ще перед початком того турніру українці вважалися аутсайдерами нарівні з командою Естонії. Але не лише впевнено обіграли цю команду (5:3), а також із великим рахунком здолали корейців (4:0) і виграли в команди Польщі - 2:2 (1:0 у серії булітів). І ось — нове випробування, при цьому вже набагато серйозніше.

Якщо збірна України посідає у світовому рейтингу 26-те місце, а команди Південної Кореї та Польщі - 20-21 місця, то суперники у фінальному олімпійському відбірковому турнірі, відповідно, 10-ті (Латвія), 13-ті (Франція) і 17-ті (Словенія) місця. Але ж найкращі 8 збірних світу і команда Італії (на правах приймаючої сторони), автоматично потрапили на турнір згідно з правилами олімпійської кваліфікації. Зрозуміло, перемогти команду з деястки світового рейтингу завдання на межі фантастики. Але ще занадто свіжі в пам'яті моменти вирішального матчу зі збірною Польщі в Сосновці, щоб ось так просто відмовлятися від мрії виступити на Олімпіаді. Нехай збірна України і є останньою в рейтингу серед команд-учасниць олімпійського турніру, що залишилися.

Згадати 2002 рік

Єдиний раз збірна України з хокею брала участь в Олімпійських іграх Солт-Лейк Сіті-2002. У тому турнірі брали участь 14 команд, а збірна України, після програшу на старті команді Білорусі (0:1), згодом зуміла здобути дві перемоги поспіль над Швейцарією (5:2) та Францією (4:2).

Наша команда посіла 2 місце в групі та втратила шанси на вихід в основний турнір. А в "стиковому" матчі, за 9-10 місця в загальній таблиці, проти команди Латвії була переможена з розгроним рахунком 9:2. Той матч, що відбувся 14 лютого 2002 року, залишається останнім для "синьо-жовтих" на Олімпіадах. Але всі ми сподіваємося на продовження історії вже 2026-го.

Матч Україна — Латвія на Олімпійських іграх-2002 Федерація хокею України

Стрибнути вище голови

Зрозуміло, щоб потрапити на Олімпійські ігри, збірній України доведеться стрибнути вище голови. І якщо в протистоянні з поляками та корейцями це ще було можливо, то ось із нинішніми суперниками... Досить сказати, що збірна України навесні тільки вийшла до другого за значущістю Дивізіону 1A, тоді як суперники — учасники чемпіонату світу в елітному дивізіоні, де грають 16 найсильніших збірних світу. А збірна Латвії, попри скромне 10 місце у світовому рейтингу, на ЧС-2023 завоювала бронзові медалі.

Єдиний фактор, який можна записати в плюс збірної України — психологічний стан команди. Наші хокеїсти вже стрибнули вище голови і в Ризі почуватимуться досить розкуто. Від команди, за великим рахунком, уже ніхто нічого не чекає, а будь-яка перемога вже на цьому етапі буде схожа на диво.

До того ж, у рамках підготовки до змагань у Ризі, українські хокеїсти провели два спаринги, обігравши угорський "Дунайварош" 4:0 і збірну Угорщини — 6:3. І якщо для "Дунайвароша" це був просто черговий контрольний матч у літнє міжсезоння, то команда Угорщини, як і збірна України, готується до свого фінального турніру відбору на Олімпіаду-2026. Щоправда, там у них шансів так само мало як і у збірної України, враховуючи, що в суперниках команди Казахстану, Словаччини та Австрії.

Збірна України перемогла Угорщину напередодні кваліфікації ОІ-2026 Федерація хокею України

Також радує те, що Дмитру Христичу вдалося зібрати, по суті, той самий склад, який навесні виграв ЧС у Дивізіоні 1B. Приїхали і Артур Чолач, який новий сезон розпочне в АХЛ (друга після НХЛ професійна ліга в Північній Америці), і капітан Ігор Мережко, і ключові форварди Олександр Пересунько, Данило Трахт, Віталій Лялька та інші.

Утім, усі ці фактори разом узяті допоможуть команді, хіба що, показати гідну гру на тлі грізних суперників. Виграти хоча б один матч на цьому рівні вже буде зрівняно з дивом. З іншого боку, тим приємнішою буде перемога в будь-якому з майбутніх матчів.

Проблема в нестачі концентрації

Дмитро Христич, коментуючи підготовку до турніру, відзначив головну проблему, традиційну для всіх команд у літній період передсезоння:

"Ми з перших тренувань відчули, що у гравців брак у концентрації. Немає настрою на роботу, його втратили влітку. Тому це питання стояло в першу чергу. Зазвичай ми знали, що спочатку треба гравців підтягувати фізично, але зараз концентрація в них не була на рівні. Проте навіть протягом цього збору можна було спостерігати покращення. Зробили все, що запланували. Планували тренування двічі на день, це й вдалося організувати. Стояли лише питання, як розділити польових гравців на групи, оскільки їх було лише 17, але вийшли з положення і все, що запланували, те зробили".

Дмитро Христич Федерація хокею України

Також турбувало те, що деякі гравці розпочинали роботу в новому сезоні у своїх клубах і пізніше приєдналися до національної команди. Але, результати двох підготовчих матчів в Угорщині не залишають сумнівів — і гравці окремо, і команда загалом перебувають у чудовій формі. Залишилося це довести в матчах турніру в Ризі.

Своєю чергою, захисник збірної України Артур Чолач зазначає:

"Немає різниці — товариська гра, чемпіонат світу чи олімпійська кваліфікація — виходимо з настроєм показати свій високий клас. Але ми давно не були на Олімпіаді, і потрапити в історію було б дуже круто. Це тест для нас. Буде дуже класно подивитися на наші здібності. Ми завжди грали на чемпіонатах світу проти найгірших збірних у дивізіоні 1B і дуже рідко грали проти команд такого класу".

Додатковий шанс?

Нарешті, ще одним питанням нинішнього кваліфікаційного турніру є присутність у списку учасників основного турніру... збірної Росії. За регламентом IIHF, команди виключаються з-поміж учасників змагань перед початком сезону, в якому відбудуться змагання. Так сталося зі збірною Білорусі перед нинішнім етапом кваліфікації до ОІ. Відповідно, збірну Росії мають виключити зі складу учасників Ігор перед початком сезону 2025/26. Тобто, через пів року, навесні 2025-го, на черговому Конгресі IIHF.

Що тоді станеться з путівкою на Олімпіаду? Варіантів три: додатковий турнір для других команд у кожній із груп (загалом їх три), путівку передають найкращій за рейтингом зі збірних, які не потрапили на Олімпіаду, або кращій з учасників відбіркового турніру, яка не потрапила на Олімпіаду напряму, але без проведення додаткового турніру.

Як буде насправді — вирішувати IIHF. Але, в будь-якому разі, це ще один привід чіплятися за свій шанс до останнього. Навіть якщо перше місце буде посісти нереально.

У складі - 25 найкращих

У складі української команди 25 хокеїстів: 3 воротарі, 8 захисників і 14 нападників.

Федерація хокею України

Зокрема, це воротарі — Богдан Дяченко, Олег Петров (обидва — Сокіл, Україна), Едуард Захарченко (Шторм, Україна); захисники — Ігор Мережко (HK Plzeň, Чехія), Євген Ратушний (Шторм, Україна), Іван Сисак (Dunaújvárosi Acélbikák, Угорщина), Артур Чолач (Henderson Silver Knights, США), Філіп Пангелов-Юлдашев (Podhale Nowy Targ, Польща), Артем Гребеник (Ketterä, Фінляндія), Віталій Андрейків (Zaglebie Sosnowiec, Польща), Володимир Волков (Modre Kridla Slovan, Словаччина); нападники — Олександр Пересунько (Presov, Словаччина), Данило Трахт (Lukko, Фінляндія), Андрій Денисович Деніскін (Podhale Nowy Targ, Польща), Віалій Лялька (Кременчук, Україна), Денис Бородай, Вадим Мазур, Віктор Захаров, Володимир Чердак, Роман Благій (усі - "Сокіл", Україна), Олексій Ворона (KH Torun, Польща), Станіслав Садовіков (Berani Zlin, Чехія), Євген Фадєєв (EC Bregenzerwald, Австрія), Фелікс Морозов (Morzine-Avoriaz, Франція), Дмитро Німенко (Aosta, Італія).

Розклад матчів за участю збірної України

29.08 Франція — Україна — 16:00

30.08 Україна — Латвія — 20:00

01.09 Словенія — Україна — 13:00

Відповідальний редактор — Станіслав Лисак