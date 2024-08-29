Україна зазнала нищівної поразки від Франції в олімпійському відборі

Сьогодні, 29 серпня, збірна України з хокею стартувала у вирішальному раунді олімпійської кваліфікації на Ігри-2026, що відбудуться в Мілані.

Команда легендарного Дмитра Христича розгромно поступилася Франції, яка посідає 14 місце у світовому рейтингу.

Окрім українців та французів у групі Е також грають господар турніру Латвія та команда Словенії. Для виходу на Олімпіаду-2026 збірній України, яку експерти та аналітики називають аутсайдером квартету, потрібно посісти перше місце, оскільки лише переможець групи отримає путівку на Ігри.

Хокей

Відбірковий матч. 29 серпня

Група E

Україна — Франція 2:7 (0:2, 0:3, 1:2)

Шайби: 0:1 — Шакіашвілі 8:57, 0:2 — Да Коста 15:36, 0:3 — Бельмар 24:11, 0:4 — Трей 28:22, 0:5 — Дюбе 29:50, 1:5 —Лялька 43:08, 1:6 — Жорданн 44:41, 1:7 — Бертран 49:41, 2:7 — Пересунько 58:42

Додамо, що проти Франції збірна України проводила востаннє офіційний матч у 2004 році. Тоді "синьо-жовті" перемогли у раунді на вибування на чемпіонаті світу з рахунком 6:2.

Україна лише одного разу в історії відбиралася на Олімпійські ігри у чоловічому хокеї — у 2002 році "синьо-жовті" посіли 10-те місце. Востаннє у фінальному раунді відбору на Ігри українці грали у 2014 році, закінчивши його з однією перемогою у трьох поєдинках.

У наступному турі українці 30 серпня зіграють проти Латвії, а завершальним поєдинком відбору стане зустріч зі Словенією, яка відбудеться 1 вересня.