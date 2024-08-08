Конотоп: Хотіли боротися за медаль до останнього

Українська важкоатлетка Каміла Конотоп впевнено взяла вагу 104 кг у ривку на Олімпіаді та встановила олімпійський рекорд, який протримався декілька хвилин, але під час виконання першої спроби на 106 кг вона зазнала пошкодження.

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У другій частині змагання Конотоп підняла 123 кг, але біль нагадав про себе під час спроби взяти 129 та 132 кг. У підсумку, українська спортсменка посіла 7 місце у загальному заліку.

Українка поспілкувалася із журналістами після виступу.

— Попри те, що ви травмувалися на розминці перед першою спробою, таки вирішили змагатися. Сподівалися, що, незважаючи на травму зможете підіймати необхідну вагу ?

— Думала, що підійму.

— Біль був сильний?

— Не знаю. Як бачите, якщо я відійшла від штанги, значить, мабуть, так.

— Чому не знялися після ривка?

— Хотіли боротися за медаль до останнього.

— Попри те, що це був великий ризик для здоров’я?

— Нічого страшного, ми боролися.

— Можете сказати, що зараз у вас на серці? Що відчуваєте?

— Нічого.

— Пустка?

— Так.