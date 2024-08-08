Конотоп: Хотіли боротися за медаль до останнього
Українська важкоатлетка Каміла Конотоп впевнено взяла вагу 104 кг у ривку на Олімпіаді та встановила олімпійський рекорд, який протримався декілька хвилин, але під час виконання першої спроби на 106 кг вона зазнала пошкодження.
У другій частині змагання Конотоп підняла 123 кг, але біль нагадав про себе під час спроби взяти 129 та 132 кг. У підсумку, українська спортсменка посіла 7 місце у загальному заліку.
Українка поспілкувалася із журналістами після виступу.
— Попри те, що ви травмувалися на розминці перед першою спробою, таки вирішили змагатися. Сподівалися, що, незважаючи на травму зможете підіймати необхідну вагу ?
— Думала, що підійму.
— Біль був сильний?
— Не знаю. Як бачите, якщо я відійшла від штанги, значить, мабуть, так.
— Чому не знялися після ривка?
— Хотіли боротися за медаль до останнього.
— Попри те, що це був великий ризик для здоров’я?
— Нічого страшного, ми боролися.
— Можете сказати, що зараз у вас на серці? Що відчуваєте?
— Нічого.
— Пустка?
— Так.