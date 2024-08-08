Кучинов: У Конотоп не вистачило волі продовжувати боротьбу

Тренер збірної України з важкої атлетики Юрій Кучинов вважає, що Камілі Конотоп не вистачило волі продовжити боротьбу за медаль у важкій атлетиці, попри травму на Олімпійських іграх 2024.

Його слова передає Суспільне.

"Каже, що чула, як гілка хруснула, порвала м'яз. Щоб ми не зробили, знеболювали, вона каже, що не може впертися у ногу. Сталося те, що сталося. Яка мета була далі продовжувати? Всі бачили, вона підняла 123 кг. Є спортсменки, що долають цей біль та йдуть далі. Вочевидь, у неї не вистачило волі, яку слід було проявити. Вона на тренуваннях рвала 110 кг та штовхала 135 кг. Їй було під силу виграти Олімпійські ігри. Вона зрозуміла, що коли в неї лопнуло, і ситуація вийшла з-під контролю", — сказав Кучинов.

Нагадаємо, українка впевнено взяла вагу 104 кг у ривку, та встановила олімпійський рекорд, який протримався декілька хвилин, але під час виконання першої спроби на 106 кг Каміла зазнала пошкодження. У другій частині змагання Конотоп підняла 123 кг, але біль нагадав про себе під час спроби взяти 129 та 132 кг. У підсумку, українська спортсменка посіла 7 місце у загальному заліку.