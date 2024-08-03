Україна перемогла Японію та гарантувала четверту медаль Олімпіади-2024

Жіноча збірна України з фехтування на шаблі перемогла команду Японії у півфіналі Олімпійських ігор-2024.

Українська команда в складі Ольги Харлан, Олени Кравацької, Аліни Комащук та Юлії Бакастової здолали суперниць з рахунком 45:31.

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На початку українки здобули перевагу та лідирували з рахунком 15:11, однак Олена Кравацька провела невдалий етап, поступившись у протистоянні з Рісою Такашимою — 2:9.

Ольга Харлан зуміла перевернути хід гри, обігравши Сіхомі Фукусіму з рахунком 8:2. Після цього етапу Юлія Бакатасова замінила Олену Кравацьку. Бакатасова вдало увійшла в гру, вигравши дуель з Сері Озакі з рахунком 5:4.

Завершувала цей поєдинок Ольга Харлан, яка впевнено обіграла Місакі Емуру — 5:1.

У фіналі українки зустрінуться з переможцем пари Південна Корея — Франція. Фінальна зустріч відбудеться сьогодні, 3 серпня, о 21:00 за київським часом.

Україна гарантувала собі четверту медаль Олімпіади-2024 у Парижі. Раніше бронзу завоювала Ольга Харлан в особистій шаблі, Сергій Куліш завоював срібло у стрільбі з пневматичної гвинтівки з трьох положень, а Олександр Хижняк вже гарантував бронзу в боксі.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро збірна України здобула срібло, у фіналі поступившись представницям країни-терористки.

Найкраще досягнення українських шаблісток — золоті медалі у Пекіні-2008, де Харлан та компанія у фіналі здолали господарок Олімпіади — китаянок.

Зазначимо, що Ольга стала найтитулованішою спортсменкою в історії України на Олімпійських іграх. Для Харлан сьогоднішня командна медаль стане шостою в кар'єрі, вона обійшла Яну Клочкову. 33-річна уродженка Миколаєва раніше стала першою українкою, яка вигравала медалі на чотирьох Олімпіадах.

За всіма головними подіями 8 дня Олімпійських ігор-2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.