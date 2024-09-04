Яровий та Коваль поділилися враженнями від виступів на Паралімпіаді-2024

Українські паралімпійці Олександр Яровий та Максим Коваль прокоментували свій виступ на Паралімпійських іграх 2024 у штовханні ядра, де вони здобули подвійний подіум.

Слова паралегкоатлетів передає Суспільне.

"Дуже великі емоції, дуже цього хотів. Хотів стати першим, і мені це вдалося. Перші спроби робив не дуже, щоб залишитися у секторі. А потім треба було брати ситуацію у свої руки та перемагати. Щось зійшлося, що я переміг, задоволений цим.

Двічі побив світовий рекорд? Очікував такого від себе і хотів цього дуже сильно. Скільки змагань вже програвав, але йшов далі, не зупинявся, і дійшов до цього. Ще у Токіо казав, що приїду у Париж за золотом, і зараз це зробив", — сказав Яровий.

Натомість його напарник у дисципліні, Максим Коваль, засмучений тим, що не зміг здобути золоту медаль.

"Емоції — більше негативні, ніж позитивні. Розраховував на більше, тож маємо те, що маємо. Що завадило? Лише я сам собі. Тиску не було жодного. Виступив так, на жаль, хотілося б краще. Мотивація залишається, будемо працювати над покращенням результату", — сказав Коваль.

Зазначимо, Україна посідає 7 місце в медальному заліку, маючи в скарбничці 45 нагород: 9 золотих, 15 срібних та 21 бронзову.